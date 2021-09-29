中選會主委李進勇續任等提名案 立院初審過關

中選會被提名人主委李進勇（右起）、副主委陳朝建 、委員許惠峰 、陳恩民 、許雅芬 、王韻茹 29日出席立法院內政委員會備詢。（記者塗建榮攝）

2021/09/29 17:08

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院內政、司法及法制委員會今聯席審查「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單」，最終初審經過表決通過，將建請立法院院會公決；名單包含現任中選會主委李進勇、副主委陳朝建和許惠峰、陳恩民續任委員，王韻茹及許雅芬為新任委員。

立法院內政、司法及法制委員會今聯席審查「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，李進勇續任委員並為主任委員，陳朝建續任委員並為副主任委員，許惠峰、陳恩民續任委員，王韻茹及許雅芬均為委員，請同意案」，被提名人均列席備詢。

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行政院秘書長李孟諺報告表示，本次新任委員提名，是依照「中選會組織法」第3條規定辦理，包含具豐富的專業學識或實務經驗，本次中選會委員的提名，經行政院考量業務需求、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，符合中選會組執法規定。

李孟諺報告指出，本次提名原則也包括「同一黨籍不超過委員總數三分之一」，本次提名人除許惠峰為民進黨籍，其餘5人均為無黨籍；任命後中選會委員計有民進黨籍1人、無黨籍10人，符合同一黨籍不得超過委員總數三分之一規定。

立委質詢完畢後，國民黨立委林為洲臨時提案，以書面方式呈現6位被提名人的不適任理由，列入審查報告，供作院會行使同意權參考，不過在場民進黨立委表示有意見，最終進行舉手表決，僅林為洲1位贊成，13位民進黨立委反對，提案未通過。

隨即，聯席委員會即進行「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單」審查，會議主席、民進黨立委吳琪銘表示，此案審查完竣，擬具審查報告建請院會公決，在場國民黨表達異議，因此進行表決，最終在民進黨立委人數優勢下，以13：2的比數通過。

根據行政院提出的書面報告，新任被提名委員王韻茹為現職為國立中正大學法律學系教授，專長為憲法、行政法、公法史、環境法；許雅芬現職為運鞍法律事務所主持律師，專長行政訴訟、公私機關機構法律顧問、工程法律事務、政府採購法專案管理。

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