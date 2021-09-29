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    「高雄好過日」推廣黨產會活動遭禁 學者批臉書刻意鎮壓民主言論

    行政院黨產會9月18日起，在高雄鹽埕區舉辦「黨不住影展」活動。高雄好過日協會近日在臉書粉專發文推廣，卻遭臉書官方視為與危險人物與組織有關，判定違反社群守則。（翻攝高雄好過日粉專）

    行政院黨產會9月18日起，在高雄鹽埕區舉辦「黨不住影展」活動。高雄好過日協會近日在臉書粉專發文推廣，卻遭臉書官方視為與危險人物與組織有關，判定違反社群守則。（翻攝高雄好過日粉專）

    2021/09/29 15:58

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會9月18日起在高雄鹽埕區舉辦「黨不住影展」活動，高雄好過日協會20日在臉書粉專發文推廣此活動，卻遭臉書官方視為與危險人物與組織有關，判定違反社群守則，遭禁止發文及降低觸及；學者質疑，臉書刻意鎮壓許多與自由民主相關的言論與活動。

    高雄好過日協會指出，9月20日好過日一篇推廣不當黨產處理委員會年度活動「黨不住影展」的發文，被臉書官方判定違反社群守則。理由是「我們不允許在FB上使用符號、讚美或支持危險的個人或組織。我們對恐怖的定義如下：恐怖活動、有組織的仇恨行為或暴力、大規模屠殺或連續殺人、人口販運、犯罪或有害活動」。

    高雄好過日協會質疑，這系列活動的主題，主要在批判歷史上德國、菲律賓等獨裁者，體驗黨國威權下的高雄鹽埕埔，而非宣傳恐怖組織。臉書卻透過奇怪的標準，嘗試禁止宣傳轉型正義活動，令我們無法了解，也無法接受，因此已透過申訴和其他管道，分別向臉書審核後台（可能是跨國外包）以及台灣分公司提出抗議。

    對此，南台科大虛假訊息研究中心主持人羅承宗教授今日受訪表示，近來研究時發現，臉書一方面對於大量涉及商業性詐欺，如股票投資、一頁式購物、同業惡質不正競爭抹黑的付費廣告露出相當寬鬆，使用者要檢舉下架，根本難如登天。另一方面，卻又刻意鎮壓許多與自由民主相關的言論與活動。

    羅承宗指出，倘若一味推給所謂「AI審查」，恐怕已無法讓公眾難以信服。在台灣人使用臉書過於頻繁下，相關案例日後勢必層出不窮。政府是該徹底把這個嚴重問題跟臉書好好面對面、談清楚的時候了。

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