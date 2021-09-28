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    朱立倫子弟兵0元拍片KUSO唐鳳獸 不料引發砲火急改口

    葉元之（下圖）拍影片KUSO唐鳳（上圖）的五倍券宣傳遍，反遭網友砲轟。（圖翻攝自葉元之臉書）

    葉元之（下圖）拍影片KUSO唐鳳（上圖）的五倍券宣傳遍，反遭網友砲轟。（圖翻攝自葉元之臉書）

    2021/09/28 21:17

    〔即時新聞／綜合報導〕振興五倍券本月22日開放數位綁定，行政院政委唐鳳化身「唐鳳獸」宣傳五倍券，還花費20萬元拍攝宣傳影片，沒想到被國民黨新北市議員葉元之嘲諷，今天（28日）還拿出「還原」影片，自稱助理半毛錢沒花就能做出這種程度的影片，沒想到貼文一出隨即遭網友砲轟，痛斥他不只抄襲，還把助理當「免費仔」，讓葉元之急忙改口。

    針對唐鳳的五倍券宣傳影片，經濟部日前說明影片的拍攝、輯及後製費用約20萬元。被視為黨主席朱立倫子弟兵的葉元之得知後，今天在臉書分享自己的KUSO影片，還原唐鳳在原本宣傳片中的動作、姿勢，宣傳五倍券的內容變成宣傳葉元之自己。葉元之還嘲諷，「唐鳳拍的那支五倍券宣傳片，相信大家都看到了。那天大家綁定數位券時遇到大當機，還要看那種影片，簡直雙重打擊。很多人覺得不可思議，唐鳳到底在幹嘛，網路上負評如潮。」葉元之還說，自己這支KUSO影片，「寫腳本半小時、錄製半小時、助理後製2個工作天、費用0元」就完成。

    貼文一出，不料引來大批網友砲轟葉元之不尊重創意，還質疑葉把助理當「免費仔」，「創意影片背後所耗費的人力成本、心力成本、時間成本、腳本創意成本、軟硬體攝製後製特效成本全都被當成免費的。元之的助理們，你們被當免費仔，這種老闆千萬不能跟。」、「Apple的logo我也畫的出來，可以畫的一模一樣，所以當初apple花100萬美金請人設計logo是不是盤子？ 」、「創意就當你是翻玩不談、寫腳本半小時覺得是0元、助理後製兩天也覺得是0元，台灣的創意產業就是被你這種人玩爛的！」

    而葉元之起初還不甘示弱回覆網友，「我就是抄啊，因為我拍這支影片，是在諷刺行政院花大錢，卻達不到宣傳效果」。但後來疑似不堪砲轟聲浪，悄悄將貼文中的「費用0元」改成「外包費用0元」。

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