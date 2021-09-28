高雄券限量預期「秒搶光」 議員擔心：五倍券短期恐集中大型業者

高雄券有份量限制，但高市府沒有說清楚總數量，且各家銀行分配到的數量少，導致消費者將「秒搶」。（取自「高雄開就賺」官網）

2021/09/28 17:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕「高雄券」近期宣傳得火熱，但「看得到、吃不到」的疑慮持續延燒，恐怕將引發「秒搶」的排擠效應！高雄市議員郭建盟就擔心，消費者為了搶限量的1000元高雄券，短時間內，可能將5000元的振興五倍券1次就用在百貨公司、大賣場，以及有刷卡機或開發票的餐飲旅宿服務業，影響其他商家。

由於高市府至今沒有公布分配高雄券的9家銀行、電子支付及票券業者總額，郭建盟以自己綁定的聯邦銀行限量1萬名估算，假設9家業者數位綁定共9萬份，目前已有63萬人綁定，等於多達54萬人必定摃龜。

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問題是，因為消費者無法第一時間確定自己就是「幸運兒」，63萬人支付後，必須等待銀行審查，符合條件且在限量名額內者，銀行才會發簡訊通知，如果不是「幸運兒」，就必須自行打電話問客服。

然而，郭建盟分析，63萬人為了搶限量的1000元高雄券，短期內將5000元振興五倍券，1次就用在百貨公司、大賣場，以及有刷卡機或開發票的餐飲旅宿服務業，消費總金額至少315億元，導致沒有刷卡機，也沒有開發票的攤商及小店家，無法受惠。

換句話說，沒有刷卡機，也沒有開發票的攤商及小店家，不能發送高雄券，無法受惠「加碼」效益，民眾可能也不會持以紙本振興五倍券去消費。因此，郭建盟呼籲取得高雄券的民眾，能持高雄券前往沒有刷卡機，也沒有開發票的攤商及小店家消費，讓他們也能受惠。

另外，高雄券5億元的經費，並非票券的總金額；郭建盟指出，扣除抽獎獎品等開銷，假設以4億元得票面金額計算，粗估只能發出40萬份1000元的高雄券，外縣市民眾能搶到多少？以及搶不到的高雄人是否民怨四起？這將是持續關注的焦點。

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