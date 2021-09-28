《俗女2》熱播「這一幕」暖哭網友 台南市議員趕熱潮揪錯

台南市議員林易瑩（右）今天質詢市警局長方仰寧（左）時，特地秀出《俗女養成記2》中這一幕溫馨畫面，詢問警方正確的處理方式。（記者王姝琇攝）

2021/09/28 18:27

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〔記者王姝琇／台南報導〕近日網路瘋傳《俗女養成記2》，劇中一幕女警擁抱「育萱」的情景，「育萱」自稱遭受家暴，女警送上溫暖擁抱還要她快走，台詞對話與肢體動作感動許多觀眾；台南市議員林易瑩今（28）日在議會質詢南市警局長方仰寧時，特地秀出畫面，並強調，應該要通報，而不是放走當事人。

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林易瑩藉由劇情向方仰寧詢問派出所與警察局婦幼隊之間的聯繫狀況，期盼良好的溝通聯繫管道能避免家暴或性侵等憾事發生。方仰寧指出，目前要求各派出所，一旦接獲相關的案件第一時間就要通報分局長，再立即轉通知婦幼隊協助處理，善用婦幼隊的專業資源，確保能夠確實且及時的幫助需要協助的婦幼。

原來《俗女養成記2》劇中藝人天心所飾演的育萱向飾演女警的鍾欣凌表示自己被家暴，「好不容易決定要離開他」、「要是今天不逃，我不知道…」，鍾欣凌聽了立刻向前擁抱育萱，之後就揮揮手示意要她們離開，該劇情播出時感動相當多人，更有網友截圖在網路上瘋傳。

林易瑩質詢時表示，交通違規就是開罰；且後續應該協助報案處理，而不光是將人放走而已；她說，去年台南發生馬國女學生命案時，就關切派出所與警察局婦幼隊之間的聯繫，若不能善用婦幼隊，會讓遭遇家暴或性侵等案件婦幼，可能在報案時就會遭受二次傷害，也能避免導致悲劇再度發生。

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