北市府蓋動物之家評估6、7處新址 議員齊轟柯文哲只想省錢不思考

台北市產發局今在議會財建委員會進行工作報告。（取自台北市議會網站）

2021/09/28 16:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府改建動物之家，由於營建成本增加，以及需高額的垃圾處理費，導致要再追加2.2億經費，總經費超過8億，令原就不滿費用高昂的市長柯文哲震怒，打算緩建並重新選址；台北市議員今在議會財建委員會齊聲砲轟，柯文哲為省錢沒思考其他機會成本，可憐的卻是犬貓。

台北市產業發展局長林崇傑允諾會在今年底完成選址，並透露已有6、7個地點再評估，仍遭議員質疑，未和當地溝通，照目前進度，恐一拖再拖。

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台北市產發局今在議會財建委員會進行工作報告，議員關心動物之家選址，林崇傑表示，年底可完成選址，目前已有找到6、7個地點，但尚未完成各地分析，有些地點可能會被淘汰，為避免造成居民抗爭、不必要的誤會，還不方便公布。

議員苗博雅表示，先前好不容易找到新地點，但柯文哲卻認為追加預算太高而不蓋，柯文哲只想著省錢，不會思考其他機會成本，像是原物料漲價、時間成本等，按照目前進度，北市府雖找到幾個地點，卻尚未和當地溝通，待溝通、公民參與等流程結束，恐延至明年3、4月才能確定新址。

苗博雅認為，市府要找總面積3000多坪的地點，地下又要挖1000坪，台北市寸土寸金難找到這種地，大多都是用在商業用途，認為原本選在內湖垃圾山的地點沒錯，她會支持預算，將各項成本算起來，這應該是最划算的方案。

議員林穎孟認為，評估報告要考慮預算、時間成本、溝通成本、潛在風險與預估收容狀況，垃圾山原址也應納入評估中，市府應加緊腳步，別讓犬貓擠在中繼站。議員林亮君要求，產發局要再跟柯文哲持續討論新址。

議員楊靜宇認為，新址的地點不能在深山野林，交通便利性很重要，否則認養率恐會下降，新的動物之家重點不是收容，而是動物的轉運站，替犬貓找到新家庭，本會期將會為動物之家選址再開專案報告。

林崇傑表示，地點皆在分析中，也會將內湖垃圾山原址納入考量，目前仍需等地點評估分析出來，部分地方尚有其他單位使用，希望總預算還是在原本的範圍內。

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