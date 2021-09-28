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    輸誠習近平拉蔡英文墊背？ 林穎孟酸：朱立倫是韓國瑜的copycat

    林穎孟評論朱立倫的「尋找過去的蔡英文」說，表示此論述早已被韓國瑜用過，「朱立倫原來是韓國瑜的copycat（抄襲者）」。（資料照）　

    林穎孟評論朱立倫的「尋找過去的蔡英文」說，表示此論述早已被韓國瑜用過，「朱立倫原來是韓國瑜的copycat（抄襲者）」。（資料照）　

    2021/09/28 10:30

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新任主席朱立倫26日回覆中共總書記習近平賀電，內容引發批評，朱立倫在27日深夜選擇發文拉總統蔡英文墊背；對此，台北市議員林穎孟犀利吐槽，此論述早已被前高雄市長韓國瑜用過，「朱立倫原來是韓國瑜的copycat（抄襲者）」。

    針對朱立倫「尋找過去的蔡英文」一文，林穎孟引述本報報導，表示朱立倫的主張讓人哄堂大笑；她直言，朱立倫「尋找蔡英文」論述早在2020年就被韓國瑜用在總統大選辯論，「當場已被蔡總統反駁」，不解為何朱立倫連為自己辯護「都要抄襲韓國瑜」，認為朱立倫無法提出新論點「十分悲劇」。

    她也評論，假設蔡英文20年前任陸委會主委期間真有做出任何主張，「但20年前，中共領導人任期並非如習近平般無期限、中共沒有在南海填海造島侵犯他國海權、中共沒有干涉澳洲內政、中共沒有被揭露維吾爾集中營、中共沒有瞬間毀壞香港民主」，甚至當時，還沒有「九二共識一國兩制」，美國也尚未與中國發生貿易戰與衝突，「台灣文化自我意識尚未完整建立」。

    林穎孟認為，蔡英文隨著國際局勢發展，與時俱進，「發表台灣海洋國家論述、積極結交美日印澳歐洲等盟友，讓台灣終於不再是國際孤兒」，也獲得越來越多國家替台灣主權發生，而「活在20年前」的朱立倫至今「甘墮落向習近平吿御狀、諂媚中共、裡外唱和，並死抱20年前過時論述，模仿韓國瑜，缺乏國際局勢認知，絲毫不長進，還沾沾自喜」。

    「（這種人）若在大公司，早就該淘汰了」，她認為，無論朱立倫再怎麼學韓國瑜，「終究只是韓國瑜的copycat，盜版是贏不了正版的」。

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