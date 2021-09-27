歐盟駐台代表：台灣在歐盟印太發展中扮演重要角色

歐盟駐台機構、歐洲經貿辦事處（EETO）今日發表「2021 歐盟–台灣雙邊關係概況」。該報告回顧過去一年中，歐盟與台灣在經貿投資、商業法規合作、人權推動、科研創新、環境氣候、教育和文化等面向的交流與合作成果。（翻攝自報告封面）

2021/09/27 21:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐盟駐台代表（歐洲經貿辦事處處長）高哲夫（Filip Grzegorzewski）今天表示，歐洲正放眼東方，台灣作為歐盟理念相近的夥伴，雙邊共享的價值、緊密的經濟連結與台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，在在使台灣在歐盟的印太發展中扮演重要角色，他將繼續推動深化歐盟與台灣在各方面的交流。

歐盟駐台機構、歐洲經貿辦事處（EETO）今日發表「2021歐盟–台灣雙邊關係概況」，該報告回顧過去一年中，歐盟與台灣在經貿投資、商業法規合作、人權推動、科研創新、環境氣候、教育和文化等面向的交流與合作成果。

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高哲夫表示「歐洲正放眼東方」，印太地區擁有世界60%的人口與全球60%的GDP產值，是當前世界經濟與戰略的核心。歐盟作為印太地區的重要合作夥伴，該地區的繁榮、穩定及永續發展與歐盟自身的利益息息相關。

高哲夫提到，歐盟9月16日通過的「歐盟印太地區合作戰略聯合公報」，就是展現歐盟對強化與此地區合作的承諾與決心。高哲夫並表示，台灣作為歐盟理念相近的夥伴，雙邊共享的價值、緊密的經濟連結與台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，在在使台灣在歐盟的印太發展中扮演重要的角色。

「2021歐盟–台灣雙邊關係概況」揭示，歐盟持續是台灣最大外國投資者，在2020年不論在境外直接投資（FDI）流量或存量均排名第一，分別佔台灣FDI流量總額 38.8%（36億美元）與存量總額25.7%（488億美元）。台灣對歐盟的投資也首次翻倍成長，2020年經核准至歐盟的直接投資有15億美元，比前一年成長了122.3%。雙邊貿易關係亦有所斬獲，雖然在疫情影響下，雙邊貨品貿易總額微幅下降3.2%至493億歐元，台灣仍躍升成為歐盟全球第14大重要貿易夥伴，為亞洲排名第5。歐盟仍是台灣第4大貿易夥伴，僅次於中國、美國和日本。

報告並指出，在疫情限制下，歐台雙方在2020年仍完成許多重要的合作計畫，包含首次登場的投資歐盟論壇暨投資展，匯聚歐台雙邊的產官界代表向台灣企業介紹投資歐盟的商機。該論壇將再次於今年10月14日於線上舉行，聚焦歐盟的綠色新政和數位轉型政策所帶來的投資機會和龐大商機。

報告也回顧，歐盟與台灣在人權、性別平權、社會議題、氣候變遷、教育文化等領域也持續密切合作；包括每年舉辦的人權諮商會議，2020台歐盟司法交流計畫，歐盟及會員國也參與了2020台灣同志大遊行。此外，歐盟與台灣連續第3年辦理淨灘活動，透過具體行動喚醒民眾關注氣候與環境議題。第16屆台灣歐洲影展也成為2020年在全球極少數得以實體方式舉辦的歐洲電影節之一。

高哲夫展望未來表示，歐台關係在穩健基礎之上，將繼續推動深化歐盟與台灣在各方面的交流。

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