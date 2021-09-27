黨魁交接期撞「刪Q」 朱、江將當面談交接

在敗選的現任主席江啟臣（見圖）宣布總辭下，朱、江今下午將當面碰面，討論交接事宜。（資料照）

2021/09/27 13:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉由朱立倫當選，將於10月30日全代會正式上任。不過，國民黨力推的台灣基進黨立委陳柏惟罷免案10月23日投票，正處國民黨主席的交接期，該由哪位主席領導、推動成為最大變數，在敗選的現任主席江啟臣宣布總辭下，朱、江今下午將當面碰面，討論交接事宜。

國民黨主席選舉結果出爐，江啟臣在承認敗選的同時，率一級主管總辭，由副秘書長李彥秀成立交接小組辦理後續事宜，不料，當選主席的朱立倫卻僅說黨主席請辭需要中常會通過，中常會如何決議他沒辦法預做判斷，交接要依照規定在全代會進行，他不能自己決定就任時間。

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由於攸關朱立倫就任主席的全代會是在10月30日，在全代會前的10月23日就要舉行陳柏惟罷免投票，放話力推「刪Ｑ」的國民黨，在黨魁「改朝換代」下，國民黨將面臨群龍無首的窘境，無法全力奧援。

對於江啟臣總辭，一位國民黨中常委指出，幾位中常委在黨魁選舉投票前已經在中常會上「鬧了很多個禮拜」，江在敗選後總辭就是「被逼的」﹔過去沒有連任失利的主席就請辭的道理，只要請假就好，現在解鈴還需繫玲人，由贏的人該做主，就看本週三中常會如何討論。

江營人士表示，江啟臣率一級主管請辭已定，其他技術性問題就靠交接小組決定，全代會交接只是儀式性質，與江提前交出黨權不衝突，畢竟朱談到要立刻開始戰鬥，江也同意，認為不要有空窗期，希望儘早啟動交接，縮短看守期，朱團隊要如何安排進駐黨中央，都有彈性。

江營人士也指出，陳柏惟罷免案是由民間團體主導，國民黨過去就由地方黨部進行協助，有其延續性，跟中央是誰當家沒有影響，況且朱、江對於「刪Ｑ」的態度、立場並沒有差別，一定是全力投入，江請辭主席後也馬上回到台中擔任志工，沒有甩鍋的問題。

親朱人士則說，朱立倫才剛當選，黨主席交接的事情目前都還沒開始聯繫，要如何平順完成，都尊重黨中央的做法，不會說堅持要等到全代會後﹔對於「刪Ｑ」，朱的立場是全力推動，不會有任何問題。朱、江今下午也會面對面討論相關交接事宜。

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