習隔日賀電談促統 朱批民進黨反中

習近平歷年致國民黨魁當選人賀電

2021/09/27 05:30

〔記者林良昇、洪美秀、李容萍／綜合報導〕國民黨主席由朱立倫當選，在事隔一夜後，中共總書記習近平昨才發出賀電，除重彈堅持九二共識、反對台獨外，更首提「台海形勢複雜嚴峻」，期待國共兩黨「為國家謀統一」﹔朱覆電除應和九二共識，也把情勢險峻的原因歸咎給民進黨。

覆電唱和九二共識 歸咎執政黨改變現狀 造成兩岸險峻

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朱立倫昨前往桃園、新竹謝票，有媒體問及有關習賀電中「為國家謀求統一」的內容。朱表示，習賀電內容就是「九二共識、反對台獨」，他的回應也是「九二共識、反對台獨」。民進黨逢中必反，但兩岸應求同尊異，重新建立兩岸管道，這樣對台灣人民是有利的。

中共總書記對國民黨主席當選人發賀電有例可循。習近平擔任中共總書記至今，國民黨經過六次黨主席選舉（含補選），僅二○二○年當選的江啟臣未收到賀電；二○一三年的馬英九、二○一五年的朱立倫、二○一六年的洪秀柱、二○一七年的吳敦義都是當選當晚就獲賀電，這次朱立倫到隔日九點才收到賀電，也是首例。

此外，習近平在賀電一開始的稱呼也略有不同。對二○一三年的馬、二○一五年的朱都稱「先生」；對洪秀柱則稱「您」；到了吳敦義時卻出現「你」的稱呼，當時還被認為是貶低。這次則同樣稱朱立倫「先生」。

習近平此次給朱立倫的賀電提到，過去一個時期，兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。

電文指出，當前台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

朱立倫昨中午覆電對習近平表達謝意，表示兩岸關係卅多年來，在兩黨不斷努力推動下，各層面的交流合作獲得良性進展。近年在民進黨執政下「去中」、「反中」，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。

覆電指出，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

張榮恭：中共對朱有期待

國民黨前大陸事務部主任張榮恭指出，這次賀電提到的「過去一個時期」是在講江啟臣擔任主席前的時期；「台海情勢複雜嚴峻」則是蔡英文總統執政下的情況，這兩句皆是過去賀電中從未出現的文字。張榮恭認為，賀電可以看出，中共對朱立倫有所寄望與期待，是恢復國共政黨交往的新起點。

中共總書記習近平昨上午祝賀朱立倫當選國民黨主席（左，國民黨大陸事務部提供），國民黨主席當選人朱立倫稍後覆電，落款未見中華民國四個字（右，國民黨提供）。

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