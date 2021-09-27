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    批朱立倫把中華民國「變不見」 王丹嗆國民黨「麥擱騙啦」！

    朱立倫在回覆習近平的內容中，署名及日期引起爭議。（圖由朱立倫辦公室、國民黨提供）

    朱立倫在回覆習近平的內容中，署名及日期引起爭議。（圖由朱立倫辦公室、國民黨提供）

    2021/09/27 11:27

    〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫當選新任國民黨主席後，中國國家主席習近平來電祝賀，朱立倫雖回函感謝，但他在覆電內容署名寫「朱立倫『敬啟』」，在日期上避開「民國」兩字，僅寫著「110（2021）9月26日」，此細節引起各界討論。旅美民運人士王丹在臉書批評朱立倫，強調朱和國民黨讓「中華民國」變不見，結果國民黨和趙少康還在天天喊「民進黨要消滅中華民國」，實在「麥擱騙啦」。

    王丹在臉書提到，今年國慶典禮，民進黨將出動直升機掛出史上最大幅的中華民國國旗；國民黨新任主席致電習近平，則是故意不寫「中華民國」，「誰在維護，誰在消滅，不是很清楚嗎？這就是典型的倒打一耙」。

    王丹表示，國民黨天天高喊「捍衛中華民國」，但只要面對共產黨，中華民國四個字就乖乖地一個字都不敢提，他想問國民黨：「面對中共，你們連『中華民國』四字都不敢提了，你們這樣做，對得起你們的先總理孫中山，和你們的蔣公嗎？對得起歷史上曾經為中華民國犧牲奉獻的你們的父輩嗎？」

    最後王丹也直言：「連國名都不敢提，你們還說要維護中華民國，這不是欺騙是什麼？麥擱騙啦！」

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