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    刪Q宣傳陳柏惟擋疫苗、讓萊豬進校園 蔡其昌跳出來：這就是抹黑！

    刪Q總部在各地監立看板宣傳指控立委陳柏惟反對採購疫苗等，立法院副院長蔡其昌表示，這就是抹黑。（民眾提供）

    刪Q總部在各地監立看板宣傳指控立委陳柏惟反對採購疫苗等，立法院副院長蔡其昌表示，這就是抹黑。（民眾提供）

    2021/09/26 11:08

    〔記者歐素美／台中報導〕刪Q總部最近在各地豎立大型看板，宣傳指控台中市第二選區基進黨立委陳柏惟「阻擋進口疫苗、讓萊豬進入校園營養午餐」，立法院副院長蔡其昌今天對此回應指出，「這就是抹黑」！

    蔡其昌說，陳柏惟怎麼會阻擋疫苗，他非常支持疫苗。大家都知道疫苗的市場是賣方市場，全世界都在搶疫苗，執政黨立委當然全力支持政府，我們反對的是當時中國的科興疫苗，並沒有得到人民的信任、國際的認同，所以大家認為如果忽然之間要政府買四千萬劑疫苗，可能會去買到中國的疫苗，這是台灣人民所不願意看到的，國民黨利用民眾不了解議事規則，以反對國民黨提案購買四千萬劑疫苗，就說陳柏惟阻擋買疫苗。

    蔡其昌說，政府有沒有在買疫苗？當然有呀，政府很認真在買疫苗，但是你不能因為你自己提了一個不知道怎麼算出來的數字，跟政府的提案不同，就說陳柏惟反對，這完全沒有道理，這是利用議事規則，「移花接木」、不是事實，因為國民黨有提案，否決了國民黨的提案就變成了反對，這個完全是一種抹黑的手法。

    蔡其昌指出，大家如果認真去看就知道，在進口萊豬的高標準之下，大家都是支持孩子吃本土的豬肉，怎麼會有人反對呢，疫苗一路以來都在進口，怎麼會有人反對呢，反而提案的國民黨才是一路唱衰台灣的人，這才是我們要檢討的。

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