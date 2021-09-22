力挺陳柏惟 林錫耀批藍營：最大在野黨容不下最小在野黨立委

民進黨秘書長林錫耀今在民進黨視訊中常會後，再次力挺陳柏惟。他批評，國民黨4位黨主席候選人，竟都揚言當選黨主席後要推動罷免陳柏惟，讓他很意外。（資料照）

2021/09/22 16:22

〔記者楊淳卉/台北報導〕針對台灣基進立委陳柏惟罷免案，民進黨秘書長林錫耀今在民進黨視訊中常會後，再次力挺陳柏惟。他批評，國民黨4位黨主席候選人，竟都揚言當選黨主席後要推動罷免陳柏惟，讓他很意外，國民黨基層實力堅強，竟容不下最小在野黨的國會議員。他更批國民黨已不顧台灣主流民意，例如中國片面宣布禁止台灣釋迦與蓮霧進入中國市場，國民黨幾位黨主席候選人不敢對中國多吭一聲，反而指責政府。

林錫耀表示，國民黨主席選舉進入最後一週，發現許多候選人活動地點就在台中，不約而同都要罷免陳柏惟。他指出，陳柏惟在2016年孤軍一人投入台中海線立委選舉，他的勇敢與熱情獲得鄉親支持，險勝當上立委。這一年多以來，陳柏惟的表現也許不是全國矚目，但大家都對他相當肯定。但怎曉得國民黨4位黨主席候選人，竟然揚言當選後要推動罷免陳柏惟，讓他非常意外。

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林錫耀指出，陳柏惟不是民進黨員，而是屬台灣國會席次中最小的政黨台灣基進黨，國民黨則是台灣最大在野黨，有14個執政縣市。基層實力堅強的國民黨，竟然容不下最小在野黨的國會議員，要努力罷免他，真不曉得國民黨為什麼會有這養的想法與企圖？

林錫耀表示，也許有人認為，這是國民黨主席在競爭下「走偏鋒」，越來越激進，才會出此主意要罷免陳柏惟。但我們也感受到，這段時間，國民黨已非過去與主流民意呼應的政黨，已經不顧台灣主流民意，提出許多讓人不解的主張，甚至也做出和主流民意扞格的各種行為。

林錫耀指出，例如上週五，在國民黨強力要求下，行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告，國民黨竟包圍備詢台，不讓蘇上台，浪費一整天時間，也未達到在野黨監督施政的目的。中國片面宣布禁止台灣釋迦與蓮霧進入中國市場，不遵循國際經貿規則的不友善行為，國民黨這幾位黨主席候選人，也不敢對中國多坑一聲，反而指責政府。

林錫耀指出，最近幾個月，中國軍機軍艦擾台不斷，也未看到國民黨正視此問題，表達抗議，「國民黨已經走入令人搖頭的一種風格、姿態」，不知道未來國民黨主席上任後，會不會恢復正常，回覆主流民意期待？因此期望國民黨對罷免陳柏惟的企圖，或是未來作為最大在野黨，如何來理性監督民進黨施政，都能有所改正。

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