刪Q總部控訴團隊遭威脅 陳柏惟駁斥：子虛烏有

顏寬恒（右3）加入刪Q總部志工行列。（記者張軒哲攝）

2021/09/24 16:48

〔記者張軒哲／台中報導〕基進黨立委陳柏惟罷免案將在10月23日登場，前立委顏寬恒宣布投入「刪Q行動」，他今日與刪Q總部領銜人楊文元等人指出，有一名經營自助餐店的老闆娘在龍井的賣菜商店，被一位年輕人強行拉下戴著的罷免陳柏惟口罩，直到老闆娘大聲反駁，對方才趕緊離開。陳柏惟則駁斥刪Q總部指控子虛烏有。

刪Q總部領銜人楊文元指出，從罷免開始以來，團隊受到陳柏惟指控是獼猴，是假公民、或明或暗的威脅，包含直接口頭威脅，包含當面叫囂。志工大姐郁臻表示，9月21日晚上在大肚萬興宮的中秋晚會會場與其他夥伴在發送文宣，只見顏寬恒要離開會場時，陳柏惟陣營人員開始對她大聲叫囂，現場的警察同仁也隔在中間試圖緩頰。

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顏寬恒表示，由影片畫面的確證明了基進黨黨工現場叫囂，罷免志工他們只是行使民主權利的無辜鄉親，各自理念不同，陳柏惟應該學習尊重，而不是打壓霸凌。

陳柏惟今日受訪指出，刪Q總部指控子虛烏有，現場也沒有推擠。國民黨黨主席選舉4個候選人意見都不一致，唯一一致的意見是，來台中罷免陳柏惟。另外，針對刪Q總部指控中秋晚會一事，陳柏惟服務處表示，完全沒有這回事，沒有對峙叫囂，也沒有恐嚇行為。

對於刪Q總部控訴團隊遭威脅，基進黨立委陳柏惟駁斥指控子虛烏有。（資料照，記者塗建榮攝）

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