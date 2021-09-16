顏寬恆當刪Q義工 陳柏惟：暗箭變明槍全黨欺負1人

立法委員陳柏惟。（記者楊丞彧攝）

2021/09/16 12:46

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日登場，民進黨中央昨表示，會全力支持問政認真的立委。對此，陳柏惟表示感謝，也強調「全黨欺負一人，全家欺負一人」相當明顯。另外，針對顏寬恆投入罷免義工，陳柏惟也直指老闆變義工就是暗箭變明槍，大家都知道藏鏡人是誰，「不用這麼虛偽」。

陳柏惟指出，他作為一個年輕的民意代表，受到很多人的期待，最重要的是把主業做好然後兼顧副業，主業是問政，副業為政治理念宣傳，並在地方跑組織活動行程。而在兩者兼顧情況下，希望漸漸改變台灣地方政治生態，這是他參政的初衷。他也感謝所有願意支持他、相挺他的人，「孰優孰劣大家都看在眼裡」。

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而對於罷免案，陳柏惟表示通過第二階段代表地方的確有不滿的聲音，但罷免的理由可以正常一點。陳柏惟說，如果因政治立場不同，本來就有四年一次的民主選舉；如果是貪贓枉法、殺人放火、出賣國家或是開會都不去，罷免理由或許還比較正當。但今天他都有上班，只因政治立場不同、因投票選項不同就要罷免，對台灣民主政治不是好事。

至於顏寬恆日前宣布擔任罷免義工，陳柏惟語帶嘲諷表示，老闆變義工就是暗箭變明槍的行為，不用這麼虛偽，大家都知道藏鏡人是誰。不要因為他們表演性政治活動，我們也要配合演出，希望台灣的民主政治要誠實一點，勇於認錯，然後知錯能改。

陳柏惟也指出，台灣有多少立委是連上班都不上班，這樣弄下去會烏煙瘴氣。陳柏惟無奈嘆氣道，也不知道要講什麼，已經講過要放下顏寬恆了，顏現在就是選區裡的一位選民，未來關於罷免的事情，會針對罷免團體回答就好。

至於被問到有沒有被欺負的感覺，陳柏惟則強調，「他們有沒有霸凌是一回事，我要不要示弱是一回事」。陳柏惟說，事實上全黨欺負一人、全家欺負一人很明顯，國民黨常說在野不要檢討在野，但是我所有的提案都是國民黨擋的，國民黨把我所有的提案否決，再對外說我提案都沒有過，這是在「裝肖維」，兇手就是國民黨，還指責大家。

而對於媒體民調顯示罷免案有可能會過關，陳柏惟表示股票有基本分析跟技術分析，民調就像是技術分析，但民調並不是他的專業，對他而言比較重要的是把基本面做好，民調的部分可能要問民嘴比較了解。

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