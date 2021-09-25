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    首頁　>　政治

    朱立倫當選 苗縣黨部主委鍾東錦籲：立刻展開請益修復之旅

    國民黨苗栗縣黨部主委、縣議長鍾東錦晚間發文恭喜朱立倫當選黨主席，呼籲他「立刻展開請益修復之旅」。（翻攝鍾東錦臉書）

    國民黨苗栗縣黨部主委、縣議長鍾東錦晚間發文恭喜朱立倫當選黨主席，呼籲他「立刻展開請益修復之旅」。（翻攝鍾東錦臉書）

    2021/09/25 22:53

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨主席選舉由朱立倫勝出，國民黨苗栗縣黨部主委、縣議長鍾東錦今晚在臉書發文恭喜，但他也說，國民黨沒有時間慶祝，呼籲「朱主席立刻展開請益修復之旅，拜訪參選的黨內優秀同志，完成整合，做好準備，面對接下來一場場更嚴苛的考驗。」

    國民黨主席選舉苗栗縣投票區選舉人數1萬1185人，有7231人投票，投票率64.65％，無效票數91票、有效票數7140。苗栗縣黨部統計今天4名候選人得票數，朱立倫3629票、張亞中2044票、江啟臣1365票、卓伯源102票。

    而鍾東錦除了恭喜朱立倫，也感謝江啟臣在國民黨最艱難的期間挺身而出，扛下重擔，用年輕清晰的領導風格，讓國民黨氣象一新。而張亞中校長的犀利見解，也讓國民黨端正了自我反省與檢討的視野，他說，唯有如此，才能通過不斷的調整修正，而淬鍊出嶄新的國民黨精神。卓伯源縣長的沉穩內斂，寬闊胸襟，自然也是我輩時時學習與交流的重要心靈導師。

    鍾東錦強調，「這一場遲來的黨內大選，卻同時也是本黨，浴火重生後的第一道作戰發起線。2022，把國家的政治天平調正，多黨政治，互相制衡，中華民國才有未來。」

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