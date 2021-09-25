連任黨魁失敗 江啟臣感言：期許朱立倫承先啟後

江啟臣敗選後在臉書發表感言。（圖片擷取自臉書）

2021/09/25 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨今天舉辦黨主席選舉，由朱立倫贏得選戰。尋求連任失敗的現任黨主席江啟臣發表感言，除了希望黨內能夠團結一心，也期許朱立倫能夠承先啟後，延續罷免及公投全面反攻的任務。

江啟臣在臉書發文，首先感謝每位來投票的黨員，也表示，雖然並未成功連任，但國民黨成功地通過了一次眾所矚目的黨內民主考驗。另外，他也恭喜朱立倫，同時感謝張亞中以及卓伯源，「是我們四人的共同參與，鞏固了國民黨黨內民主的實踐，本次的選戰我們都全力以赴，甚至讓外界看來激烈，卻不是零和的勝負戰役 ，而是一場隊長的選擇競爭，我們是同一隊的籃球隊員，決定了隊長後，接下來是分配攻守位置，上場發揮團體戰力的時刻。」

請繼續往下閱讀...

江啟臣說，選戰交鋒難免互有衝撞，希望每個參選人，都能把這些波折留在過去。他也承諾將帶頭促成其他兩位候選人支持下一任的當選者。他也呼籲所有黨員，「不管你這次支持誰，開票帶來的興奮或失落也請留在今晚。明天醒來後，我們都是國民黨的一份子，我們要共同向社會爭取公投和大選選票的信賴，而團結一致是成功的先決條件。」

江啟臣說，他競爭黨主席，是為了延續罷免及公投全面反攻的任務，在此次選舉期間，也沒有一刻忽略公投的宣傳工作，「我期許當選的朱主席能承先啟後，更期許與我一起參與這場選戰的幾位候選人也能共同參與，戰鬥的國民黨不能有空窗期。」

江啟臣表示，明天開始，他就會立刻回到街頭，立刻投入不到一個月的1023陳柏惟罷免案；作為公投領銜人，我也將與羅智強 、林為洲等公投領銜人並肩作戰，回到街頭投入全國巡迴演講，力拚1218公投過關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法