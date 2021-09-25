投入2022縣市長選舉？ 江啟臣：對黨有利都全力協助

被問及有無可能投入2022縣市長選舉？江啟臣說，只要能協助國民黨重返執政，願意全力協助。（記者方賓照攝）

2021/09/25 19:38

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉結果出爐，回鍋的前主席朱立倫已取得近5成得票率，現任主席江啟臣確定連任無望，晚間率一級黨務主管總辭，力求9月底前完成交接。被問及有無可能投入2022縣市長選舉？江啟臣說，只要能協助國民黨重返執政，願意全力協助。

江啟臣宣布總辭後接受媒體聯訪，被問及有無可能投入2022選舉？他說，只要對黨有利，能協助國民黨重返執政，「我也好，黨務主管也好，都願意全力協助」，重要的是國民黨要重新贏得人民的信任，打贏2022、2024。

請繼續往下閱讀...

江啟臣也呼籲，朱立倫後續能夠重用這次選戰中讓大家非常矚目的張亞中，還有前彰化縣長卓伯源的長才，大家都是國民黨的一份子，大家都會盡自己最大力量協助國民黨。

被問到有無預料到自己是第3名？江啟臣說，選舉的狀況非常多，他不會預設任何結果，過程中都是永遠保持信心，也希望支持者、黨員看到，黨內民主可以競爭，但競爭完是可以團結的，過去給人家的包袱、負面形象也好，相信能經過一次次黨內民主程序調整，能得到黨員和民眾的支持。

江啟臣說，希望激烈競爭後是團結開始，很多事都不容易，選舉過程難免衝突，這些衝突造成的不愉快，有時候也需要一點時間消弭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法