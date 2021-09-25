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    國民黨新主席出爐 林俊憲：被急統派綁架越趨嚴重

    民進黨立委林俊憲認為，即使是朱立倫當選，國民黨被急統派綁架只會越趨嚴重。（資料照）

    民進黨立委林俊憲認為，即使是朱立倫當選，國民黨被急統派綁架只會越趨嚴重。（資料照）

    2021/09/25 18:39

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨黨主席選舉下午4點起開票，目前投票結果已差不多出爐。民進黨立委林俊憲說，朱立倫預計以近半數得票成績當選，張亞中得票逾3成，最尷尬的是現任主席江啟臣屈居第三，這樣的得票分布，其實也代表了國民黨內的勢力分布和未來走向。林俊憲認為，即使是朱立倫當選，國民黨被急統派綁架只會越趨嚴重。

    林俊憲說，傳統上來看，國民黨黨主席選舉其實更像是一場「黃袍加身」的大戲，通常在選前就已經大局篤定，投票只是個儀式，很少出現競爭的局面，這種大老搓湯圓的文化長期維持黨內的和諧；反過來說，一但出現激烈競爭，不論最後當選的是誰，選後都會造成嚴重分裂。

    他說，這次選舉可以說是曲折離奇，原本朱立倫看似篤定當選，毫無聲量的張亞中卻在投票前幾週突然崛起，逼得朱立倫要打告急牌、拉攏各地方派系表態才穩住陣腳，這場仗只能用「慘勝」來形容。

    林俊憲認為，張亞中背後代表的是國民黨日益茁壯的急統勢力，也透過這次選舉展現出他們確實有能力左右大局，即使是朱立倫當選，國民黨被急統派綁架只會越來越嚴重，越來越難忽視他們的存在。

    他說，最為悲悽的是江啟臣，1年多來努力想要改革國民黨，力挽狂瀾想要把國民黨往中間路線拉，最終還是敵不過國民黨的大老輩份文化，落得第三名，反倒是總在關鍵時刻選擇逃避的朱立倫輕鬆重登大位，不知他心中做何感想？

    林俊憲說，江啟臣屈居第三，代表溫和中間派遭到否定，張亞中竄升第二，代表急統派日益壯大，而朱立倫靠著模糊不表態贏得選舉，最終還是要面對這個殘局，真正的挑戰還在後面，但朱立倫可能還沒空想這些，當下最關心的還是對岸會不會發來賀電，有沒有獲得習近平主席的賞識吧

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