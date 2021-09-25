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    「團結對抗民進黨」 朱立倫投票曝當選黨主席最大責任

    朱立倫今天上午赴三重義天宮投票所投票。（記者周湘芸攝）

    朱立倫今天上午赴三重義天宮投票所投票。（記者周湘芸攝）

    2021/09/25 11:36

    〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨主席選舉今天登場，前黨主席、候選人朱立倫今天上午10點左右前往三重義天宮投票所投票，他受訪再次向黨員喊話，希望大家一起棄民進黨、保國民黨，他當選後最大的責任就是團結全黨槍口對外，對抗民進黨。

    針對選前民調拉鋸，是否影響黨員投票，朱立倫指出，希望每位愛國民黨的人都要出來投票，每一票都很關鍵、重要，都是來捍衛中華民國，最重要是棄民進黨、保國民黨，也希望今天選舉過後，全黨團結一致、共同努力，一起打贏未來所有選戰，他一定會讓國民黨越來越好、越來越強、越來越團結。

    朱立倫也說，他投票前已在義天宮拜拜，心情很好，相信這次投票率會比歷次高，一方面大家覺得國民黨最需要團結、關心、支持，另一方面今天天氣也很好，很多黨員都會出來投票，他結束後也會用電話跟辛苦幫忙催票的支持者表示感謝。

    被問到是否擔心競爭激烈導致黨內撕裂嚴重？朱立倫表示，這就是他當選後最大的責任，如果順利當選，會團結全黨槍口對外、對抗民進黨，這也是他參選最重要的原因，希望每個人都出來投票，表達對國民黨的支持。

    他進一步指出，今天投票結果出來，他會立即拜會其他候選人，誠懇邀請大家一起為國民黨努力，每個人都是重要的黨員，也是未來團隊一份子。

    另外，朱立倫也說，他一向對九二共識講得非常清楚，也是一貫最遵守黨章規定。

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