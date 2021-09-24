朱立倫暗酸張亞中幫自己拉票 結果亞粉來踢館又吵起來..

國民黨前主席朱立倫。（資料照）

2021/09/24 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將於明（25日）投票，參選人張亞中、卓伯源、朱立倫、江啟臣無不把握最後時間衝刺拉票。稍早國民黨前主席朱立倫透過臉書向支持者呼籲：「這是一個關鍵的時刻，缺少您的一票，國民黨就會陷入極大的危險。」不過底下卻有張亞中的粉絲來踢館。

朱立倫稍早於臉書貼文指出，「這是一個關鍵的時刻，缺少您的一票，國民黨就會陷入極大的危險，大家心底最深的憂懼，是黨對明年選舉如何應戰？青天白日滿地紅的國旗，還能否在台灣飛揚？」

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朱立倫提到，「受黨栽培從政23年，每一場硬仗，都是承擔。無論輸贏，你我都不曾缺席。正因為跌倒過、失敗過，我們更知道如何從低谷奮起、知道未來怎麼贏。我們要重視民生經濟，重視環保能源、重視交通建設，重視財政紀律，重視區域和平穩定，我們要重視、更要做到人民真正在乎的事。」

朱立倫暗酸，「我們要堅持正藍，堅持理性問政的治理典範，絕對不能沒有治理經驗地打高空、不能走極端，泡沫化變成小紅、小綠、小白。」「今天不做，明天就會後悔」，黨與國如今都處於最危急的時刻，已經沒有後悔的本錢。

不過，底下卻有張亞中的支持者踢館寫下：「唯一支持張亞中」，還配上國旗的圖示，讓不少意見分歧的網友在下面留言：「張亞中去跟大陸賣統一，被打槍回來後再讓你們資源回收，好棒棒」、「非常認同你的說法，那個張亞中。很快就泡沫化了」等，雙方持續唇槍舌戰。

國民黨主席參選人張亞中。（資料照）

國民黨主席選舉在即，朱立倫向支持者呼籲：「「這是一個關鍵的時刻，缺少您的一票，國民黨就會陷入極大的危險。」（圖擷取自朱立倫臉書）

留言區有張亞中的支持者來踢館，引發論戰。（圖擷取自朱立倫臉書）

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