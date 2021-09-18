為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    怒批朱立倫讓親者痛仇者快 張亞中「獅子吼」

    張亞中（右圖）回答問題前，先表達自己很生氣，他要「獅子吼」，因為朱立倫（左圖）讓親者痛、仇者快，批評黨內同志是急統、搞分裂，非常不應該。 （記者劉信德攝）

    張亞中（右圖）回答問題前，先表達自己很生氣，他要「獅子吼」，因為朱立倫（左圖）讓親者痛、仇者快，批評黨內同志是急統、搞分裂，非常不應該。 （記者劉信德攝）

    2021/09/18 16:55

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨4位黨主席候選人今天下午齊聚中天電視台參加網路直播辯論會，學者專家提問，國民黨未來如何改善與美國關係，重建溝通管道？朱立倫說，台美關係就像兩岸關係一樣重要，在他就任黨主席的第一天，就會立即設置駐美代表籌備處，接下來就要設代表處；張亞中則主張國民黨應該透過AIT溝通，而不是設置駐美代表處，對美遊說工作由當地黨員幫忙。

    張亞中說，因為民進黨誣衊國民黨，現在美國都只聽到民進黨的聲音，他要讓美國知道，國民黨是和平製造者，而非麻煩製造者，讓美國有信心，未來雙方經貿關係或政治關係也要保持密切聯繫，美國不論學界、智庫、政界都需要溝通了解，而且僑界服務工作也應該從美國做起，親中遠美、親美遠中都不是國民黨要做的事。

    張亞中在回答問題前，先表達自己很生氣，他要「獅子吼」，因為朱立倫讓親者痛、仇者快，批評黨內同志是急統、搞分裂，非常不應該。

    張亞中砲打朱立倫主張：不設駐美代表處 透過AIT與美溝通

    張亞中接著說，他的外交原則就如孫中山所言，要聯合世界平等待我之民族，美國不能要求台灣吃萊豬，買貴的武器，如果他擔任主席，必須尊重外交原則，會透過AIT溝通，不會另外設置駐美代表處，因為費用太高了，國民黨有廣大的海外華僑，未來他會委任美國華府、紐約當地傑出的黨員，由這些人代表國民黨進行遊說工作，這是無給職的工作，華僑也一定會非常樂意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    江啟臣：國民黨要回歸戰鬥、兩岸共識與勝選
    2021/09/18 16:48

    江啟臣：國民黨要回歸戰鬥、兩岸共識與勝選
    國民黨主席選舉倒數 張亞中：我是民進黨最害怕的對手
    2021/09/18 16:33

    國民黨主席選舉倒數 張亞中：我是民進黨最害怕的對手

    亞昕插旗青埔 打造複合式酒店式公寓
    到中天參加辯論重提關台 江啟臣批民進黨扼殺新聞與言論自由
    2021/09/18 16:26

    到中天參加辯論重提關台 江啟臣批民進黨扼殺新聞與言論自由
    藍黨魁選舉朱立倫、張亞中選情膠著 蔡正元：江啟臣當選機率幾乎是0
    2021/09/18 12:44

    藍黨魁選舉朱立倫、張亞中選情膠著 蔡正元：江啟臣當選機率幾乎是0

    全台唯一波灣富裕債
    批國民黨幾乎放棄高雄 張亞中：跪也要跪出最強候選人
    2021/09/18 12:28

    批國民黨幾乎放棄高雄 張亞中：跪也要跪出最強候選人
    國民黨主席政見會 江啟臣反擊「棄江保朱」批評是最佳負面教材
    2021/09/18 10:43

    國民黨主席政見會 江啟臣反擊「棄江保朱」批評是最佳負面教材
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播