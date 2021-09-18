怒批朱立倫讓親者痛仇者快 張亞中「獅子吼」

張亞中（右圖）回答問題前，先表達自己很生氣，他要「獅子吼」，因為朱立倫（左圖）讓親者痛、仇者快，批評黨內同志是急統、搞分裂，非常不應該。 （記者劉信德攝）

2021/09/18 16:55

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨4位黨主席候選人今天下午齊聚中天電視台參加網路直播辯論會，學者專家提問，國民黨未來如何改善與美國關係，重建溝通管道？朱立倫說，台美關係就像兩岸關係一樣重要，在他就任黨主席的第一天，就會立即設置駐美代表籌備處，接下來就要設代表處；張亞中則主張國民黨應該透過AIT溝通，而不是設置駐美代表處，對美遊說工作由當地黨員幫忙。

張亞中說，因為民進黨誣衊國民黨，現在美國都只聽到民進黨的聲音，他要讓美國知道，國民黨是和平製造者，而非麻煩製造者，讓美國有信心，未來雙方經貿關係或政治關係也要保持密切聯繫，美國不論學界、智庫、政界都需要溝通了解，而且僑界服務工作也應該從美國做起，親中遠美、親美遠中都不是國民黨要做的事。

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張亞中在回答問題前，先表達自己很生氣，他要「獅子吼」，因為朱立倫讓親者痛、仇者快，批評黨內同志是急統、搞分裂，非常不應該。

張亞中砲打朱立倫主張：不設駐美代表處 透過AIT與美溝通

張亞中接著說，他的外交原則就如孫中山所言，要聯合世界平等待我之民族，美國不能要求台灣吃萊豬，買貴的武器，如果他擔任主席，必須尊重外交原則，會透過AIT溝通，不會另外設置駐美代表處，因為費用太高了，國民黨有廣大的海外華僑，未來他會委任美國華府、紐約當地傑出的黨員，由這些人代表國民黨進行遊說工作，這是無給職的工作，華僑也一定會非常樂意。

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