移工轉換雇主被要上萬元「買工費」 綠委要求查緝違法仲介

立委林楚茵（中）、洪申翰（左）、賴品妤（右）今舉行記者會，為外籍移工發聲。（記者方賓照攝）

2021/09/23 11:13

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委林楚茵等立委接獲陳情，外籍移工轉換雇主被要求支付「買工費」，一次就要上萬元，要求勞動部查緝違法仲介業者，根絕外籍移工長期受剝削的問題；並通盤檢討移工轉換雇主的流程，以保障移工合法權益，莫讓台灣成為奴工之島。

民進黨立委林楚茵、洪申翰及賴品妤今天上午在立法院舉行記者會，林楚茵表示，她接獲民眾及多名移工陳情，指出現無良仲介收取買工費情形頻繁，金額從數千到數萬元不等，但都是統計數據無法呈現的黑數，要求勞動部正視買工費問題，不要形同變相奴隸交易，別讓台灣變成奴工之島。

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林楚茵表示，有印尼移工與仲介的對話指出，仲介跟移工要2萬5千元，還有越南移工拿不到聘僱文件，遭原仲介嗆拿1萬元來才給文件，移工為了轉職，最後仍會付錢，今年5月疫情後暫緩移工入境措施仍未鬆綁，擔心國內缺工未解，買工費問題會日漸嚴重。

洪申翰指出，移工難以自行取得這些文件，雇主又被仲介用各種方式屏蔽掉應該知道的資訊，就會造成仲介有機會可以去收高額買工費，再次要求勞動部，應該要讓移工自己可以線上申請與下載列印這些文件，像是聘僱許可函以及廢聘函，以及加強查緝收取買工費的無良仲介，不要再讓我們雇主和移工被這些無良仲介一再的勒索威脅。

賴品妤要求，勞動部須檢討如何簡化移工轉換雇主相關流程，儘速建置多國語言的網路資訊平台，讓移工轉換雇主時，可直接在官方網站查訊或下載原有聘僱文件，並讓新雇主可以此資訊向地方勞政機關報備，避免部份不肖仲介憑藉資訊落差，誆騙移工或雇主以謀取不當所得。

依《就業服務法》 及《私立就業服務機構收費項目及金額標準》規定，仲介只能向轉職移工收取每月1500至1800元的「服務費」，收取額外費用可裁罰買工費10至20倍的罰鍰，且最重可廢止設立許可。林楚茵表示，勞動部回函表示，近三年僅11件買工費申訴及4件裁罰，認為問題不嚴重，但是僅一次陳情就有10餘案件，相當於近3年勞動部所接申訴案量，顯見買工費問題黑數確實存在，也代表勞動部在查緝和開罰上怠惰。

勞動部勞動力發展署副署長林宏德回應，希望移工朋友被要求繳交非規定的費用可以跟1955檢舉，也可以寫信來陳情，勞動部有許多地方需要改進，除月底開始透過LINE推播等持續宣導買工費為違法外，並在明年初新增系統，讓移工可直接查詢相關文件，不用透過仲介公司。

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