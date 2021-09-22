曾說「垃圾不分藍綠」？ 柯文哲：我們很努力不成為垃圾

台北市議員洪健益（左）。（擷取自台北市議會網站）

2021/09/22 21:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲過去曾說「垃圾不分藍綠」，台北市議員洪健益今天質詢，指現在柯文哲已變標準政治人物，象徵民眾黨的「白」也算在裡面；柯文哲笑回，「我們有很努力的不要變成垃圾」；另外，針對「台北-上海雙城論壇」，柯文哲說，今年本來6月說好要辦，但受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，辦不辦都不是，無法預測一個月後的情況，面對如今疫情隨時會反撲，雙城論壇也只能先壓著。

國民黨主席選舉僅剩3天，洪健益表示，國民黨主席候選人包含張亞中、朱立倫、江啓臣及卓伯源，最希望誰當選；柯文哲表示，這都不能講，已超過選前10天，私下再講。

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洪健益認為，國民黨主席選舉分裂的話，最大受益者是民眾黨，搞不好有些想離開國民黨的人會跑到民眾黨，不管誰當選，都有人會帶槍投靠民眾黨，最大受益者還是柯文哲，問柯文哲覺得誰當選機會高？柯文哲表示，選舉很難預測，人家說「三天會翻盤」。

至於雙城論壇辦不辦？柯文哲說明，本來今年6月說好要辦，受疫情影響辦也不是，不辦也不是，無法預測一個月後的情況，如今疫苗覆蓋率不高，且疫情隨時會反撲，雙城論壇也只能先壓著，目前和國台辦有溝通管道。

洪健益追問，既然柯與中國交情好，那有目前還有「九二共識」基礎嗎？柯文哲表示，現在誰講這個誰倒楣，九二共識在台灣已經污名化了。

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