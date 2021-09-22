立法院法制局建議空軍增加飛行員 退將：想辦法留下資深飛官

退役空軍中將張延廷分析，放寬座艙比也無法解決飛官人力不足的問題，應想辦法留下資深飛官，如在待遇、升遷、勤務壓力等予以調整。圖為今年漢光演習中，空軍地勤人員正進行各項整備作業。（資料照，記者游太郎攝）

2021/09/22 19:27

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院法制局近期提出報告指出，共機近年擾台頻繁，空軍飛行員承受高風險、高壓力等負荷狀態，國防部應審慎評估現行「座艙比」（飛機座艙與飛行員的比例）標準的合宜性，並將雷射視力矯正手術納入國軍醫學教範規範；對此，退役空軍中將張延廷分析，放寬座艙比也無法解決問題，「因為沒那麼多飛行員」，應要想辦法留下資深飛官，如在待遇、升遷、勤務壓力等予以調整。

針對立院法制局建議，空軍司令部表示，已配合國防部軍醫局將「國軍飛行人員暨學官角膜屈光雷射手術專案計畫」列入修訂條文。至於調整「座艙比」，空軍表示，空勤人員編制及現員，依新式裝備建案已完成未來人力規劃，可滿足作戰需求、肆應敵情威脅。

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美國軍售台灣的66架F-16V戰機，預計2026年全數交機，將擴充空軍可用戰機數量，但近年空軍飛行員人數不足問題時有所聞；立院法制局近期公布「國軍飛行人力甄用之問題淺析」報告。

報告指出，台灣「少子化、近視多」，對空軍官校飛行生有限的招募來源，更是雪上加霜，而國防部雖在2017年底啟動「國軍飛行人員暨飛行學官（員、生）角膜屈光雷射手術專案計畫」，但為建立明確規範、靈活飛行人力運用效力，雷射手術等視力矯正等選項，宜納入國軍航空醫務教範規範。

另外，報告指，外界常指空軍的「座艙比」長期偏低，如國軍F-16型戰機座艙比，單座機為1.33、雙座機為2.5。國防部應審慎評估現行「座艙比」標準的合宜性，以提升空軍戰機在高度壓力環境下的應處運用彈性。

曾擔任空軍官校校長的張延廷指出，國防部中正預校的畢業生，往往是空軍官校飛行生來源的大宗，但擔任空官校長期間，發現許多體格可以報考空軍官校的預校畢業生，卻沒有投考空軍官校，細究後發現原因出在少子化、飛行員職業風險、空軍升遷機會較陸軍小的原因。

中正預校日前公布公告「110學年度高中部新生甄選入學錄取結果」，在錄取基準上，空軍飛行生僅需總成績20.5分就可錄取，比其他軍種低上不少，引發質疑；張延廷表示，現在錄取飛行生的成績標準「不能再放寬了」，因為放寬學識標準，可能也會學不好飛行。

針對飛行員人力問題，張延廷認為，現在應要先想辦法留下資深飛官，如在待遇、升遷、勤務壓力等予以調整，而空軍目前7個飛行聯隊，僅有1個聯隊是運輸機聯隊（六聯隊），但在空軍將官比例上，出身六聯隊的比例卻多於七分之一，因此在將領拔擢上，應再多提拔戰鬥機聯隊出身的將官做為激勵戰鬥機聯隊的士氣，也讓更多空軍官校畢業生，選擇戰鬥機聯隊任職，而非投身平日任務較為單純的慢速機部隊。

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