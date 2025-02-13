涉詐300萬助理費 北市議員陳怡君交保理由曝

台北市議員陳怡君（中）與辦公室主任張惠霖涉貪300萬助理費，經士檢聲押，士院對陳怡君裁定100萬元交保、對張惠霖裁定羈押禁見。（資料照）

2025/02/13 18:31

〔記者溫于德／台北報導〕民進黨籍台北市議員陳怡君與議會辦公室主任張惠霖，涉嫌利用人頭詐領助理費逾300萬元，士林地檢署認定涉貪污等罪且有串證之虞，聲押禁見。士林地院今天先裁定張惠霖收押，考量已對張惠霖裁准羈押禁見，相關證人也經檢方訊問完畢，故對陳怡君裁定100萬元交保並限制住居、出境、出海。

裁定指，陳怡君涉嫌利用職務上之機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪，且有可能勾串同案被告、證人，然張惠霖已被羈押禁見，相關證人已經檢方訊問完畢，故對陳女裁定100萬元交保並限制住居、出境、出海8個月；另為確保本案偵查順利進行，士院命陳女不得接觸本案共犯、證人，否則仍可能改裁定羈押禁見。

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張惠霖同樣被士院認定涉嫌利用職務上之機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪，也有勾串同案被告、證人之虞，然依其於本案所犯情節，除羈押外不足以確保本案順利進行偵查，故對張裁定羈押禁見。

至於本案其餘被告部分，士檢從昨晚至今凌晨陸續諭令陳怡君辦公室的賀姓前男員工50萬元交保，陳的胞弟陳衛德夫妻各1萬元交保，議會研究室楊姓女主任24萬元、張惠霖胞姊30萬元交保。

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