國慶紀念品首曝光 漁夫帽藏「台灣精神經緯度」玄機

國慶籌備委員會22日召開記者會，由內政部政務次長陳宗彥說明今年國慶大會禮賓袋紀念品及臉書推出抽獎活動細節，今年亮點是漁夫帽上有台灣座標，座標數字藏謎題。（記者塗建榮攝）

2021/09/22 12:09

〔記者吳書緯／台北報導〕國慶籌備委員會今首度「開箱」110年國慶大會禮賓紀念品；配合防疫，今年仍以防疫禮盒作為概念，搭配限定防疫噴瓶、口罩等防疫品。國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，國慶禮賓袋也有包含一頂縫有國慶主視覺，並附上具有「台灣精神」經緯度的漁夫帽，讓大家透過尋找座標所代表的精神。沒能出席國慶大會的活動的民眾也能參加「中華民國讚國慶」臉書活動抽獎。

陳宗彥在內政部舉行記者會，說明國慶大會禮賓袋紀念品與相關細節；陳宗彥指出，配合防疫，今年防疫禮盒再升級，推出國慶限定防疫噴瓶、口罩及多項周邊防疫商品，並首次推出金、銀2款國慶專屬紀念徽章於盒內隨機放送。

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除了防疫禮盒外，陳宗彥表示，今年國慶禮賓袋內，除「防疫禮盒2.0」外，還有一頂縫製有國慶主視覺，加上縫有台灣精神經緯度（23.46999°N 120.95726°E）座標的漁夫帽；陳宗彥並未解釋該座標的位置，語帶玄機希望能讓大家找尋該座標，就能知道其意涵和精神。

另外，陳宗彥說，禮賓袋內還有放入由台南60年老店生產，國慶限定米白與咖啡兩色環保帆布包，於袋內隨機放送，市價約800元，將於國慶大會現場發送給受邀的來賓，只送不賣。

未能出席國慶大會的民眾，陳宗彥說也有機會獲得紀念品，只要到「中華民國讚國慶」臉書按讚、回答問題，公開分享活動貼文再tag兩位朋友，將抽出20名贈送國慶禮賓紀念品。

媒體詢問，國慶相關活動是否會受到目前疫情而有所影響？陳宗彥表示，目前國慶3個主要活動：晚會、大會、煙火，都還是依照現在疫情狀況，持續做規畫，並依照進度進行，每一週國慶籌備會的工作小組都會就疫情的狀況去做滾動檢討，而國慶大會的詳細流程，將會在10月7日預演的前1、2天公布。

最後，根據慶籌會漁夫帽所縫上的經緯度（23.46999°N 120.95726°E）座標，根據網路資訊，應為台灣最高峰，玉山主峰所在的位置。

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