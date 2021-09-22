國慶紀念品首曝光 漁夫帽藏「台灣精神經緯度」玄機
〔記者吳書緯／台北報導〕國慶籌備委員會今首度「開箱」110年國慶大會禮賓紀念品；配合防疫，今年仍以防疫禮盒作為概念，搭配限定防疫噴瓶、口罩等防疫品。國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，國慶禮賓袋也有包含一頂縫有國慶主視覺，並附上具有「台灣精神」經緯度的漁夫帽，讓大家透過尋找座標所代表的精神。沒能出席國慶大會的活動的民眾也能參加「中華民國讚國慶」臉書活動抽獎。
陳宗彥在內政部舉行記者會，說明國慶大會禮賓袋紀念品與相關細節；陳宗彥指出，配合防疫，今年防疫禮盒再升級，推出國慶限定防疫噴瓶、口罩及多項周邊防疫商品，並首次推出金、銀2款國慶專屬紀念徽章於盒內隨機放送。
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除了防疫禮盒外，陳宗彥表示，今年國慶禮賓袋內，除「防疫禮盒2.0」外，還有一頂縫製有國慶主視覺，加上縫有台灣精神經緯度（23.46999°N 120.95726°E）座標的漁夫帽；陳宗彥並未解釋該座標的位置，語帶玄機希望能讓大家找尋該座標，就能知道其意涵和精神。
另外，陳宗彥說，禮賓袋內還有放入由台南60年老店生產，國慶限定米白與咖啡兩色環保帆布包，於袋內隨機放送，市價約800元，將於國慶大會現場發送給受邀的來賓，只送不賣。
未能出席國慶大會的民眾，陳宗彥說也有機會獲得紀念品，只要到「中華民國讚國慶」臉書按讚、回答問題，公開分享活動貼文再tag兩位朋友，將抽出20名贈送國慶禮賓紀念品。
媒體詢問，國慶相關活動是否會受到目前疫情而有所影響？陳宗彥表示，目前國慶3個主要活動：晚會、大會、煙火，都還是依照現在疫情狀況，持續做規畫，並依照進度進行，每一週國慶籌備會的工作小組都會就疫情的狀況去做滾動檢討，而國慶大會的詳細流程，將會在10月7日預演的前1、2天公布。
最後，根據慶籌會漁夫帽所縫上的經緯度（23.46999°N 120.95726°E）座標，根據網路資訊，應為台灣最高峰，玉山主峰所在的位置。