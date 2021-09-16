外交部發布國慶短片 蔡總統感謝全民抗疫、國際支持民主台灣

外交部今天發布國慶短片，主題為「2021，台灣有你」。 （圖擷取自影片）

2021/09/16 12:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天發布國慶短片，短片主題為「2021，台灣有你」，分為「健康台灣、抗疫有你」、「民主台灣、守護有你」、「創新台灣、共榮有你」及「文化台灣、傳承有你」4個單元，重要外賓訪團、新版護照、國造機艦、東奧佳績和自由鳳梨等精彩片段都出現在影片中。外交部製作13種語文版本，將提供外館在國慶期間播放，介紹台灣在抗疫、民主外交、經濟及文化領域的成果與動人故事。

外交部今天上午公布110年度國慶短片，蔡總統在國慶影片中，首先感謝這段期間每一位付出的台灣人，「因為有你們，台灣才能在每次挑戰中展現韌性、度過困難。」蔡總統也在影片最後，代表全民感謝國際社會對台灣民主自由的強勁支持。

請繼續往下閱讀...

外交部發言人歐江安說明，國慶短片完整版片長6分12秒，由外交部官網、臉書、Instagram及推特等社群媒體等管道，提供國內外人士點閱瀏覽。短片也將提供全球外館於國慶期間播放運用，另製作中、英、日、法、德、俄、西班牙、義大利、阿拉伯、葡萄牙、印尼、越南、泰文等13種語文版；中、英文版另剪輯2分30秒版及30秒精華版，歡迎國內外民眾踴躍轉載分享。

短片主題為「2021，台灣有你」，共有4個段落。在「健康台灣、抗疫有你」單元，影片呈現我國面臨疫情挑戰，在政府及全體國人共同努力下，短時間內拉平疫情曲線，有效控制疫情擴散並逐步回復正常生活。此外，日本、美國、波蘭、捷克、立陶宛、斯洛伐克馳援台灣疫苗，彰顯民主自由國家相互扶持、團結抗疫的「良善循環」，更印證台灣貢獻國際的成果受到國際肯定及友誼回饋。

在「民主台灣、守護有你」單元，則介紹「自由鳳梨（Freedom Pineapple）」成為台灣民主自由的象徵，廣獲各國政要及友人的聲援及迴響。並呈現帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）、美國總統拜登摯友前參議員陶德（Chris Dodd）以及聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）等重要外賓來訪、我國宣布在立陶宛設立台灣代表處等均是重要外交亮點成果。

此外，國際社會發起「Let Taiwan Help」全球串聯活動、我國與美日等友好國家合辦全球合作暨訓練架構（GCTF）會議、新版護照發行、東奧選手締造佳績、國機國造、國艦國造和自由鳳梨等精彩片段，也都出現在影片中，展現台灣旺盛成熟的民主活力、捍衛國家主權的決心及各國對台灣的堅定支持。

在「創新台灣、共榮有你」單元，以台灣在太陽能、風力發電、精緻農業、晶圓製造、智慧電子等經濟與科技發展，凸顯我國在面對後疫情全球供應鏈重組的變局，積極掌握先機、奮力前進，成功打造台灣成為全球產業合作的重要夥伴及關鍵力量。

「文化台灣、傳承有你」單元，則介紹台灣宗教多元及民俗文化特色；包括台灣不同宗教信仰、駐台外交使節組成「外交進香團」參與媽祖遶境、我國傳統歌仔戲、京劇、布袋戲及現代藝術表演、故宮典藏文物、精緻美食及性別平權等，印證台灣的宗教自由、社會多元、精粹文化、傳統與現代並蓄的重要意涵。

影片連結：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法