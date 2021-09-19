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    中國封殺台灣釋迦、蓮霧 陸委會：說斷就斷「不能接受」

    中國海關總署通報自明日起，禁台灣釋迦和蓮霧輸入中國。陸委會今日強調，對兩岸農產品貿易「説斷就斷」的無理作法，「我們不能接受」！圖為陸委會主委邱太三。（資料照）

    中國海關總署通報自明日起，禁台灣釋迦和蓮霧輸入中國。陸委會今日強調，對兩岸農產品貿易「説斷就斷」的無理作法，「我們不能接受」！圖為陸委會主委邱太三。（資料照）

    2021/09/19 18:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共繼封殺台灣鳳梨後，中國海關總署通報自明（20）日起，禁台灣釋迦和蓮霧輸入中國。陸委會今日強調，對兩岸農產品貿易「説斷就斷」的無理作法，「我們不能接受！」

    陸委會表示，兩岸貿易往來已多年，而中方對台灣農產品輸往中國，亦在政策上持續釋出免稅和快速通關等優惠，但是今年2月25日及今日卻突然以檢疫問題為由，公告暫停台灣鳳梨、蓮霧和釋迦輸中，對兩岸農產品貿易「説斷就斷」的無理作法，我們不能接受。尤其是消極應對農委會之回函，不願意依兩岸協議機制與我方溝通，此種傷害台灣農民及相關業者、傷害台灣農業和兩岸關係的作為，本會表達不滿。

    陸委會指出，中國這樣的作法，完全不符合WTO及國際貿易相關規範，也破壞了兩岸正常的貿易機制。我們更注意到，相關國家對中國近日申請加入CPTPP表達不認同的立場，對岸此時對台灣不符國際規範、甚至不理性的貿易作為，更加反映中國各種對外貿易措施的標準，和高門檻區域經濟協定，相去有多麼的遙遠。

    陸委會再次強調，農產品檢疫是專業技術性問題，若能經由雙方既定機制進行溝通、務實解決問題，對於促進兩岸交流將發揮正面效果，希望雙方能儘速進行溝通。針對台灣蓮霧、釋迦農民及相關業者可能受到的不利影響，農委會將會同相關機關予以協助，一定會確保台灣農民權益。

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