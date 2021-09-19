蔣經國創「護國神山」台積電 朱立倫︰民進黨只創造高端

朱立倫拚黨主席大位尊蔣經國，批民進黨只造「護國神山」高端。（記者蘇孟娟攝）

2021/09/19 14:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席選舉今在台中舉辦中彰投政見會，候選人朱立倫極力推崇蔣經國是最愛台灣的人，重砲批判民進黨一直喊台灣有「護國神山」台積電，但台積電就是蔣經國時期創建，民進黨創造的護國神山就是高端，叫全民打高端害全民。

朱立倫為拚黨主席大位，除號召國民黨選民年底4大公投每一項都要過，表達對欺騙人民、欺壓人民的民進黨最大的不滿，年底不再是4個公投案，而是4個不信任投票案，要求大家每一項都投民進黨對立面，讓民進黨知道人民的怒吼，讓蘇內閣下台，倒閣的不信任投票一定要做到。

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朱立倫在政見會中，強調他一生最大驕傲，不是當過桃園縣長、新北市長或行政院副院長甚至黨主席，而是當年他在成功嶺以第1名畢業，獲蔣經國頒獎召見，給他很多鼓勵及勉勵，蔣經國是他一生最尊敬的人，不但捍衛中華民國，更建設台灣，是最愛台灣的人。

他重砲批民進黨敢說愛台灣，驕傲說台灣有護國神山台積電，但台積電根本是蔣經國創建科學園區而成，台積電是在蔣經國及國民黨時代所創建；民進黨創了什麼護國神山，「民進黨創的護國神山叫做高端，叫全民打高端、害全民打高端」，這就是國民黨跟民進黨最大不同。

朱立倫再強調「正藍」地位，他說，正藍思想就是堅持民主自由的思想，不能變小綠、小白、小紅，這也是國民黨要形成的共識，他希望同是候選人的張亞中做些調整，希望大家堅持國民黨正藍思想，讓國民黨愈來愈大，能接受大家加入國民黨，而不是排除大家進入國民黨，要讓國民黨成為台灣主流民意的政黨。

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