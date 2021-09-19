國民黨主席選舉》江啟臣重申團結 不要擔心亡黨

國民黨主席選舉，江啟臣在台中政見會上強調團結，不用擔心亡黨。（資料照，國民黨提供）

2021/09/19 11:17

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席候選人台中政見發表會，現任黨主席江啟臣再度強調「團結」，指國民黨未來最重要的就是要回歸戰鬥、回歸兩岸共識及回歸勝利，強調他有能力扛起國民黨，承諾2022年將確保國民黨拿下15席縣市長，做不到就下台，當選連任後將到中國破冰，進行國共會談。

江啟臣在國民黨主席候選人政見發表會中指出，這次黨內選舉很多黨員看不下去，批評候選人互罵，一面喊團結、一面操作棄保，批朱立倫說團結聽膩了，如果只用講的當然會聽膩，2018年因為黨內團結，國民黨贏得台中、彰化及南投縣市長選舉，強調其黨選黨主席，2022年將確保15席縣市長，做不到就下台。

請繼續往下閱讀...

江啟臣說，國民黨因立委未過半，成為立法院弱勢，台中反空污很吃力，要終結民進黨的惡形惡狀，拿回執政權，他連任後將馬上啟動選舉對策平台，要提最好的議員候選人，讓老將繼續拼、新人有機會，以多元化的戰略讓議會席次最大化。

他表示，過去17個月來，他在黨內進行改革，一路拼博上街頭，讓國民黨開始轉變，成為上街頭最多的黨主席，讓國民黨成為戰鬥的政黨，只要他擔任黨主席一天，絕對不懼戰、不畏戰，不會讓黨員孤軍奮戰，10月公投罷免將全力戰到底，不讓顏寬恒孤單，未來要全力反攻，不能因黨主席換人而走回頭路。

江啟臣並強調，國民黨未來最重要的三件事，第一就是回歸戰鬥的政黨；第二回歸兩岸共識，就是讓人民過好日的共識，以民為本，兩岸本來就是國民黨的強項，九二共識不是票房毒藥，批評民進黨將九二共識抹成一國兩制，其當選後將重啟兩岸契機，到中國破冰，進行國共會談；第三要回歸勝利，就要勝選，要壓制1450的洗腦罷凌，未來將透過網路將大家連結起來。

江啟臣強調，攘外必需安內，要團結，要有公平的制度，脫黨、扯後腿的，請黨員一定要教訓制裁，2024年千萬要選會贏的人，不能有人私心卡位，選江啟臣最能團結，不用擔心亡黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法