要黨魁角逐者「想選總統喊出來」 江啟臣：2024再輸國民黨很難救

國民黨主席選舉候選人交叉詰問，江啟臣（左1）重申自己不選2024總統，並呼籲其他人「想選大聲講出來」，否則2024再失敗，國民黨就很難救。（記者劉信德攝）

2021/09/18 17:53

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉投票日逼近，今在中天新聞舉辦辯論會，候選人交叉詰問階段，江啟臣重申自己不選2024總統，並呼籲其他人「想選大聲講出來」，不想選也要具體承諾，否則2024再失敗，國民黨就很難救；張亞中則主張簽署「和平備忘錄」，能再2024大選爭取更多支持。

對於卓伯源提問要不要選2024總統，如何避免球員兼裁判？朱立倫指出，他已再三表示，一定無私無我找出最強候選人，並幫他排除困難、讓他順利出線，公平機制不可以再有任何變化球，要最快凝聚共識，他不會為朱立倫個人贏，而是為國民黨贏，贏回執政才是共同目標，不要針對個人做任何排除、攻擊。

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江啟臣也重申自己不選2024總統，並點名其他候選人都沒有對要不要選2024總統具體承諾，就算找出最強候選人，人家會不會擔心黨主席自己也想選？是不是要重複當年慘況？他呼籲，想選就大聲講出來，黨章沒有規定想選總統就不能選黨主席，可是應該坦然、大聲告訴大家「我比侯友宜、趙少康、郭台銘、韓國瑜適合」，如果這樣還能當上主席，2024或許能順利得到支持，否則也應具體承諾，畢竟黨員不想重蹈覆徹，2024大選再失敗，國民黨就很難救了。

張亞中表示，好的領導是建立制度，更好的領導是建立贏的戰略，他認為2024總統大選有天王加團結不夠，還要加上和平備忘錄才等於勝利，他當上主席會在2022就建立好總統初選規則，並在2023年產生候選人後無條件交出兵權，讓天王有絕對權利帶兵打仗，他強調，如果這2年可以簽署「和平備忘錄」成為黨的政策，2024大選就是給老百姓選擇要戰爭還是和平，才能爭取更多支持。

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