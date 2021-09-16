投票兼顧防疫 中市選委會舉辦陳柏惟罷免和公投模擬演練

台中市選舉委員會今日於台中市沙鹿區公所前廣場舉辦立法委員（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案暨110年全國性公民投票投開票程序防疫模擬演練。（中選會提供）

2021/09/16 12:16

〔記者吳書緯／台北報導〕台中市第二選區立委陳柏惟罷免案和全國性公投分於10月和12月舉行，各界關注相關防疫作為，避免造成防疫破口。中選會今天表示，台中市選委會今在台中沙鹿舉行投開票程序防疫模擬演練；中選會主委李進勇表示，依據中央流行疫情指揮中心防疫政策及指引，已訂定完善選務防疫計畫，採高規格選務防疫措施，讓投票人可以安心投票。

受到武漢肺炎影響，陳柏惟罷免案改於10月23日舉行投票、全國性公民投票則是改於12月18日舉行投票。

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中選會今天指出，台中市選舉委員會今日於台中市沙鹿區公所前廣場舉辦立法委員（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案暨110年全國性公民投票投開票程序防疫模擬演練，現場實地演練投開票所場地消毒、動線規劃布置、投票人及選務人員安全防護等防疫措施，台中市29區的區公所選務工作人員出席觀摩。

中選會表示，藉由模擬演練投開票程序中各項防疫作為，提升選務人員突發狀況應變能力，確保選務防疫工作落實到位。

模擬演練由台中市選舉委員會主任委員黃崇典主持，前往督導的中選會主委李進勇指出，台中市選委會舉行防疫演練，就是要讓各界更瞭解選務機關在去年的地方公職人員選舉、罷免，已經累積豐富的選務防疫經驗。

因此，李進勇說，陳柏惟罷免案和全國性公投，依據中央流行疫情指揮中心防疫政策及指引，皆已訂定完善選務防疫計畫，採取高規格選務防疫措施，各個環節都有完善的標準作業程序，讓投票人可以安心投票。

另外，李進勇提到，由於選務防疫要與地方政府防疫工作同步，所以中選會特別要求各地選委會務必與各地方政府包括衛生、民政、警政等單位密切合作，並辦理選務防疫模擬演練，全力辦好選務防疫工作，今日的模擬演練也將全程錄影，提供各地選委會和所有選務人員參考，未來各地選委會也將陸續辦理演練，以期立委罷免案和公投的投票選務及防疫作業順利完成。

中選會說明，今年選務模擬演練將防疫工作列為重點項目，藉由實地的操作，模擬投票人至投票所領票、圈票、投票之程序、動線、防疫配合措施及開票、參觀開票防疫作業、投開票所事後環境消毒工作等，並針對投開票防疫作業突發狀況及其因應處理方式進行演練，讓選務人員更深刻地瞭解防疫的要求，確保選務防疫工作落實執行。

中選會強調，選務機關已做了充分規劃與周詳準備，營造安全的投票空間，請投票人安心投票，也請投票人前往投票所投票時，除了攜帶國民身分證、印章、投票通知單外，並請佩戴口罩，配合量測體溫、手部消毒，以及保持社交距離排隊投票。

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中選會主委李進勇前往台中沙鹿督導投開票程序防疫模擬演練。（中選會提供）

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