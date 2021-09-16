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    中市議會5月後首開程委會 限制人數空間頓開闊

    爆發疫情後，中市議會程序委員會首次召開，因限定人數，沒有昔日爆發人潮一同開會的情形發生。（記者蘇金鳳攝）

    爆發疫情後，中市議會程序委員會首次召開，因限定人數，沒有昔日爆發人潮一同開會的情形發生。（記者蘇金鳳攝）

    2021/09/16 12:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天在民政委員會召開程序委員會，是5月爆發疫情後首次召開，因疫情仍在，市議會要求現場要限定人數，讓原本爆滿的人潮的委員會馬上進行清空，只剩下議員及梅花座的官員，空氣頓時非常清新。

    市議會每一次召開臨時會或者是定期會，都會先召開程序委員會，過去因為關係到市府各局處提案及預算，讓開會地點且空間非常小的民政委員會便擠滿人，有些市府主管因無位置可坐就搬椅子到走道上坐，人潮相當嚇人，也讓參與開會的人充滿窒息感。

    由於5月爆發疫情，第5次的定期會延後到13日才結束，而追加減預算將在下週進行，因此程序委員會今天召開，但疫情仍存在，因此議會限定委員會空間只能容納48人，並且加開一間教育文化委員會採視訊進行。

    但在會議開始前，民政委員會就擠滿了市府官員及幕僚，相當嚇人，完全沒有防疫，市議會趕快清空現場，請市府人員移到走廊，委員會內只留下議員、官員、採訪的媒體，議員有隔板，官員採梅花座，讓現場頓時清爽不少，也呈現在委員會中，各局處長身邊沒有幕僚的難得畫面。

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    中市議會開程序委員會，因疫情，官員採梅花座。（記者蘇金鳳攝）

    中市議會開程序委員會，因疫情，官員採梅花座。（記者蘇金鳳攝）

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