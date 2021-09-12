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    台中議會議程緊湊 議員憂沒空跑攤 官員哀業務受阻

    因疫情中市議會第５次定期會程延宕至明天才結束，緊接臨時會及第六次定期會將召開（記者蘇金鳳攝）

    因疫情中市議會第５次定期會程延宕至明天才結束，緊接臨時會及第六次定期會將召開（記者蘇金鳳攝）

    2021/09/12 12:51

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會第5次定期會明天召開大會，若明天不受颱風影響，就可停會，結束因疫情延宕長達2個多月的議程，緊接著在中秋節過後就要召開臨時會，審查去年度決算及今年度追加減預算，再隔1週就是第6次定期大會，市議會從未有過兩次定期會只隔兩三週就召開，中間還有一個臨時會，如此緊湊的開會議程，一切都是受疫情影響。

    原本台中市議會第5次定期會是在7月底前結束，豈料5月中台灣爆發疫情，議會停會，因疫情變化莫測，開會日一延再延，直到8月3日才恢復開會，整個議程整整延宕2個月，直到9月13日第5次定期會才結束閉會

    由於市府還有明年的決算及今年的追加減預算，需要市議會審查，因此市議會在第5次定期會閉會後休息一週後，預計中秋節過後9月22日召開10天臨時會，10月1日完成審查決算及追加減預算。

    因為時間緊迫，第六次定期會預計在10月6日召開，12月14日閉會，才能完成法定的一年要召開兩次定期會的規定。

    如此緊湊的議程，相當少見，由於明年就要選舉，議員們擔心一直開會會讓跑攤時間減少，影響選票，而市府也苦惱好不容易閉會，隔2、3週後又要開議，一整天都綁在市議會，相關業務都要等下午散會才可做，府會官員議員心中一片哀號，一切都是疫情所害。

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