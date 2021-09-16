加薪了！嘉縣大埔鄉明年起有地域加給 公教人員每月多1030元

嘉義縣政府今在大埔舉辦基層座談會，縣長翁章梁宣布明年起大埔納入地域加給，公教員工每人每月可多領1030元。（記者王善嬿攝）

2021/09/16 11:49

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣政府爭取大埔鄉納入地域加給，今天縣長翁章梁到大埔舉行基層座談會時宣布好消息，2022年元月1日起實施地域加給，大埔鄉公教人員每月可領1030元，2023年起每人每月再加發俸額百分之2的年資加成，希望藉此可提升當地公教人員士氣，提高公教人員留任意願。

翁章梁表示，大埔鄉雖與鄰近的阿里山等鄉鎮同屬偏鄉地區，然而因海拔不到1000公尺，位置所在均離公車站牌在5公里距離內，依照原「地域加給表」，一直都無法支領地域加給。

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翁章梁說，行政院去年實施修正後「地域加給表」，增加合理化選擇方案，也就是授權地方政府透過多面向指標，重新檢討、調整轄內機關學校地域加給，經縣府人事處與相關單位溝通協調，向人事行政總處專案報告後，獲得行政院同意，大埔鄉公教員工自明年起支領偏遠地域加給，大埔鄉公教員工明年起，每人每月可多領基本數額1030元，受惠員工人數約106人。

縣府人事處長劉燦慶說明，大埔鄉公所多次在基層座談會反映希望納入地域加給，獲縣長指示積極評估，但又考量不影響現有其他地方支領的情形，不斷找各種方法，去年9月15日私下拜託人事行政總處派員實地走訪，了解大埔鄉偏鄉交通艱困，支領地域加給屬合理情況下，獲中央專案核定。

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