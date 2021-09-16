議員質疑幫「自己人」初選 民進黨高市黨部：願為任何人助選

民進黨高市議員簡煥宗對於黨部主委幫「新人」拜票，提出質疑。（記者王榮祥翻攝）

2021/09/16 10:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員簡煥宗點名高市黨部主委、即立委趙天麟在黨內初選為「自己人」拜票，質疑主委推薦自己人，他認為主委應該像桶箍，把大家扣作伙、扣成一家人，不是忙著擴張版圖。

對於議員提出質疑，民進黨高市黨部強調，黨部主委與全體黨工均是黨員的公共財，願意為任何有需要的黨籍議員或新人推薦助選，歡迎各派系新人及現任議員邀請主委推薦、錄音、掃街或合照。

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黨部指出，民進黨最大目標，就是輔選市長陳其邁高票連任，並協助民進黨議員席次過半。

簡煥宗指出，下屆高市議員選舉黨內初選開始了，但黨部主委在初選過程中，用看板，用電話語音拜票，推薦自己人，那其他人是...？

他認為，主委應該就像「桶箍」，把大家扣作伙，扣成一家人，初選之前要協調，初選過程要和諧，初選之後要整合，這應該是主委要忙的事，而不是忙著自己擴張版圖。

簡煥宗意有所指提醒，大家都知道你（趙天麟）的下一步，廣結善緣應該是一個很好的選項，就用您常用的「一起」，一起加油吧！他並提及出現爭議處不是自己選區，只是用愛心說誠實話。

趙天麟被質疑替「自己人」輔選，民進黨高市黨部澄清。（記者王榮祥翻攝）

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