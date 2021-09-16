為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    議員質疑幫「自己人」初選 民進黨高市黨部：願為任何人助選

    民進黨高市議員簡煥宗對於黨部主委幫「新人」拜票，提出質疑。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市議員簡煥宗對於黨部主委幫「新人」拜票，提出質疑。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/16 10:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員簡煥宗點名高市黨部主委、即立委趙天麟在黨內初選為「自己人」拜票，質疑主委推薦自己人，他認為主委應該像桶箍，把大家扣作伙、扣成一家人，不是忙著擴張版圖。

    對於議員提出質疑，民進黨高市黨部強調，黨部主委與全體黨工均是黨員的公共財，願意為任何有需要的黨籍議員或新人推薦助選，歡迎各派系新人及現任議員邀請主委推薦、錄音、掃街或合照。

    黨部指出，民進黨最大目標，就是輔選市長陳其邁高票連任，並協助民進黨議員席次過半。

    簡煥宗指出，下屆高市議員選舉黨內初選開始了，但黨部主委在初選過程中，用看板，用電話語音拜票，推薦自己人，那其他人是...？

    他認為，主委應該就像「桶箍」，把大家扣作伙，扣成一家人，初選之前要協調，初選過程要和諧，初選之後要整合，這應該是主委要忙的事，而不是忙著自己擴張版圖。

    簡煥宗意有所指提醒，大家都知道你（趙天麟）的下一步，廣結善緣應該是一個很好的選項，就用您常用的「一起」，一起加油吧！他並提及出現爭議處不是自己選區，只是用愛心說誠實話。

    趙天麟被質疑替「自己人」輔選，民進黨高市黨部澄清。（記者王榮祥翻攝）

    趙天麟被質疑替「自己人」輔選，民進黨高市黨部澄清。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打狗英雄聯盟嗆再讓陳其邁輸 趙天麟：韓家軍一心想復辟
    2021/09/15 18:46

    打狗英雄聯盟嗆再讓陳其邁輸 趙天麟：韓家軍一心想復辟
    王浩宇宣布參選高雄三民區議員 趙天麟：歡迎每位人才
    2021/09/10 21:52

    王浩宇宣布參選高雄三民區議員 趙天麟：歡迎每位人才

    台商回流搶買廠辦 聚焦桃捷沿線地段
    柯文哲傳提前辭職選高雄？趙天麟：高雄專門對付落跑政客
    2021/09/06 12:43

    柯文哲傳提前辭職選高雄？趙天麟：高雄專門對付落跑政客
    鄭文燦真的變瘦了！綠委PO兩人合照：我可以證明
    2021/08/27 19:22

    鄭文燦真的變瘦了！綠委PO兩人合照：我可以證明

    高雄百年車站改造 日本表參道質感街道現蹤
    綠委趙天麟與文化總會對談 曝奈良美智在台策展幕後秘辛
    2021/08/24 19:33

    綠委趙天麟與文化總會對談 曝奈良美智在台策展幕後秘辛
    中國打壓立陶宛再出招 綠委直呼：恐怖情人邏輯
    2021/08/19 19:57

    中國打壓立陶宛再出招 綠委直呼：恐怖情人邏輯
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播