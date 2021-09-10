王浩宇宣布參選高雄三民區議員 趙天麟：歡迎每位人才

王浩宇今天宣布，將投入高雄市三民區市議員初選。對此，民進黨高雄市黨部主委趙天麟今晚說，歡迎每一位人才在高雄築夢踏實！（資料照；本報合成）

2021/09/10 21:52

首次上稿 20:22

更新時間 21:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕遭罷免的前桃園市議員王浩宇今天在「我是中壢人」臉書粉專宣布，將投入高雄市三民區市議員初選。對此，民進黨高雄市黨部主委趙天麟今晚說，歡迎每一位人才在高雄築夢踏實！

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王浩宇之前與時代力量三民區議員林于凱槓上，宣稱為了拉下林于凱，不排除參選三民區議員。今天更進一步在「我是中壢人」臉書粉專宣布，將投入三民區初選，拜託大家電話支持。

對此，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟今晚回應說，人人有機會、個個沒把握，這就是民進黨初選制度美好之處，敬請經歷民主的洗禮，歡迎每一位人才在高雄築夢踏實！

林于凱也說，兩人是不同類型的民意代表，多一個人選，提供市民選擇也不錯。恭喜做出了決定。

林于凱：真的等到你了 我開心！

林于凱今晚在個人臉書進一步指出，這個高雄一級戰區，有你的加入，想必熱鬧萬分；身為高雄市民，樂見選區有更多元的參選人組成，雖然過去爭議不斷，不過我們曾經同為綠黨支持者，某些價值應該還是可以理性討論的。

林于凱強調，他也願盡地主之誼，帶著王浩宇認識高雄環境，好好了解高雄人需要。「真的等到你了，我開心！」

高雄市三民區現有8席市議員，選民結構綠大於藍，但2018年在「韓流」母親帶小雞效應下，國民黨拿下4席、民進黨3席、時代力量1席，台灣基進陳柏維則是落選頭，綠營預期2022年有望扭轉席次。

地方人士分析，民進黨三民區現任市議員康裕成、鄭孟洳、何權峰，基本盤穩固，加上新人輩出，王浩宇如果真的要參加黨內初選，縱使知名度高，也勢必有一番苦戰。

王浩宇在臉書宣布將投入高雄市三民區市議員初選。（資料照）

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