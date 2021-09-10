為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王浩宇宣布參選高雄三民區議員 趙天麟：歡迎每位人才

    王浩宇今天宣布，將投入高雄市三民區市議員初選。對此，民進黨高雄市黨部主委趙天麟今晚說，歡迎每一位人才在高雄築夢踏實！（資料照；本報合成）

    王浩宇今天宣布，將投入高雄市三民區市議員初選。對此，民進黨高雄市黨部主委趙天麟今晚說，歡迎每一位人才在高雄築夢踏實！（資料照；本報合成）

    2021/09/10 21:52

    首次上稿 20:22
    更新時間 21:52

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕遭罷免的前桃園市議員王浩宇今天在「我是中壢人」臉書粉專宣布，將投入高雄市三民區市議員初選。對此，民進黨高雄市黨部主委趙天麟今晚說，歡迎每一位人才在高雄築夢踏實！

    王浩宇之前與時代力量三民區議員林于凱槓上，宣稱為了拉下林于凱，不排除參選三民區議員。今天更進一步在「我是中壢人」臉書粉專宣布，將投入三民區初選，拜託大家電話支持。

    對此，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟今晚回應說，人人有機會、個個沒把握，這就是民進黨初選制度美好之處，敬請經歷民主的洗禮，歡迎每一位人才在高雄築夢踏實！

    林于凱也說，兩人是不同類型的民意代表，多一個人選，提供市民選擇也不錯。恭喜做出了決定。

    林于凱：真的等到你了 我開心！

    林于凱今晚在個人臉書進一步指出，這個高雄一級戰區，有你的加入，想必熱鬧萬分；身為高雄市民，樂見選區有更多元的參選人組成，雖然過去爭議不斷，不過我們曾經同為綠黨支持者，某些價值應該還是可以理性討論的。

    林于凱強調，他也願盡地主之誼，帶著王浩宇認識高雄環境，好好了解高雄人需要。「真的等到你了，我開心！」

    高雄市三民區現有8席市議員，選民結構綠大於藍，但2018年在「韓流」母親帶小雞效應下，國民黨拿下4席、民進黨3席、時代力量1席，台灣基進陳柏維則是落選頭，綠營預期2022年有望扭轉席次。

    地方人士分析，民進黨三民區現任市議員康裕成、鄭孟洳、何權峰，基本盤穩固，加上新人輩出，王浩宇如果真的要參加黨內初選，縱使知名度高，也勢必有一番苦戰。

    王浩宇在臉書宣布將投入高雄市三民區市議員初選。（資料照）

    王浩宇在臉書宣布將投入高雄市三民區市議員初選。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡英文遭扯「打假針」 王浩宇1招止謠言：請替自己負責
    2021/08/29 01:14

    蔡英文遭扯「打假針」 王浩宇1招止謠言：請替自己負責
    朱立倫臉書越南帳號衝人氣？ 朱辦質疑王浩宇自導自演
    2021/08/25 19:34

    朱立倫臉書越南帳號衝人氣？ 朱辦質疑王浩宇自導自演

    桃捷綠線效應發酵 三本建設深耕桃園
    推特定人選被酸「海天下」！民進黨高市黨部：那是兩塊看板
    2021/04/13 19:05

    推特定人選被酸「海天下」！民進黨高市黨部：那是兩塊看板
    不滿錄音檔流出 林于凱痛批蓄意剪輯私錄「撕裂人性」
    2020/08/24 16:27

    不滿錄音檔流出 林于凱痛批蓄意剪輯私錄「撕裂人性」

    全台唯一波灣富裕債
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播