張亞中竄起成黑馬 洪秀柱：個性太強、磨合易有問題

國民黨前主席洪秀柱。（資料照）

2021/09/16 10:10

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉月底投票在即，候選人張亞中聲量急竄成黑馬。曾與張合作選舉的前主席洪秀柱上午接受廣播專訪，她評價張辯才無礙、滿腹經綸，且兩岸論述與她理念相近，但直言張個性太強、主觀意識很高，團隊磨合容易有問題，她強調，無論誰選上主席，只有回到一中憲法、反台獨，才有希望。

洪秀柱接受中廣節目「千秋萬事」專訪，被問到是否挺朱，她表示，她是立場中立，4位候選人都是國民黨長期栽培人才，在各領域都有傑出表現，但也都有罩門，想出來選舉都該說清楚、檢討改進，她講朱立倫，是因為朱很倒霉，被「換柱」烙印，可是讓他一人背真的很不公平，朱當年不可能憑一己之力換柱，而她也該檢討，怎麼那麼令人討厭。

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被追問4位候選人的罩門，洪秀柱表示，他們都不錯，也都不是聖人，但願意承擔就職得肯定，畢竟現在國民黨已不再家大業大；她點出，朱立倫比較倒霉的就是換柱及被質疑是「美國線民」，其實美國CIA接觸很多政治人物，朱自己要講清楚跟他們說了什麼；她也說，江啟臣被批評沒主見、猶豫不決，但其實黨主席是很難為的。

講到張亞中，洪秀柱說，這人不得了，辯才無礙、滿腹經綸，可是他個性太強了，主觀意識很高，選舉是團隊戰，團隊磨合容易有問題，領導人要做桶箍、要人和，張亞中的兩岸論述是4人中跟她理念最相近的，但他們個性不同、做事方法也不一樣，她認為張有很好的論述能力，有更多發揮空間，可是團體領袖的人和非常重要。

洪秀柱表示，候選人是比決心、比魄力、比辦法，不是想辦法扯別人後腿拉抬自己，罵這個、罵那個，最重要是選上的人要能接納其他人好的政見、借重長才，競選激烈沒關係，很熱鬧，要不然國民黨選舉誰在關心？但選後還是團結，任何候選人的粉絲更應該理性、不能溺愛，不能殺了人還說他殺得對，要愛護組織跟國家，而不是利用粉絲的忠誠造反。

至於如何看待選情，洪秀柱表示，4位候選人各有所長，希望任何人選上都能正視其他人的長才並合作，選前互相攻擊可以，但不要到傷害彼此顏面，她也強調，「回到一中憲法、兩岸人民關係條例、九二共識、反台獨，我們才有希望。」

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