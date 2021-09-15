嗆游錫堃抹黑KMT 卓冠廷：權貴階層的朱立倫無法體會白色恐怖

台灣智庫民調中心主任卓冠廷（見圖）今（15）日表示，朱立倫抨擊游錫堃抹黑國民黨對黨外人士壓迫，就是在抨擊當年承受白色恐怖的當事人。（本報資料照）

2021/09/15 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席候選人朱立倫今（15）日發文批評民進黨，為了黑兩蔣，不惜美化日本殖民史，並質疑民進黨創黨元老、立法院長游錫堃抹黑國民黨對黨外人士壓迫。對此，台灣智庫民調中心主任卓冠廷今日表示，朱立倫抨擊游錫堃等同於抨擊當年承受白色恐怖的當事人，他更指出，「權貴階層的朱立倫無法體會白色恐怖」。

卓冠廷今日在臉書發文指出，朱立倫參選國民黨主席選情告急，把矛頭對向當年參與民進黨1986組黨的游錫堃院長，因為朱立倫不滿游院長回憶當年身歷其境感受兩蔣對組黨的壓迫，比日本政府對蔣渭水、蔡培火等爭取設置議會的先賢更嚴厲。

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卓冠廷指出，「我要提醒朱立倫前主席，當您在抨擊游院長抹黑國民黨對黨外人士壓迫的時候，您是在抨擊當年承受白色恐怖的當事人。」卓冠廷表示，朱立倫身為國民黨的權貴階層，當然完全無法理解在戒嚴時期想要爭取民主自由的人，自己和親友面臨的恐懼、壓力、愧疚、不捨有多濃厚，有多少訣別書被寫下，有多少人在獄中被刑求，有多少人被列入黑名單流亡海外數十年。

卓冠廷表示，朱立倫自然會忽略在1986年民進黨組黨前的短短10年內，發生過1984年的江南命案、1981年的陳文成命案、1980年的林宅滅門血案，還有1979年美麗島事件；也自然無法理解，當年1986年組黨前1天聚集在圓山的一群人，簽下連署時抱得是什麼樣的恐懼，但又抱有什麼樣的胸懷。

卓冠廷說，朱立倫自然不會知道，游院長形容組黨前1天他抱著「視關如歸」的心情，將妻兒接上台北，一整晚都睡不好，但是「再怎麼笨，都知道要準備被抓」的覺悟；朱自然也不會知道，情治單位如何瞄準當年像林佳龍部長、范雲委員等等的年輕學運份子，一直到解嚴之後數年。

卓冠廷表示，朱立倫所在的中國國民黨，從當年漢賊不兩立的反共，到和中國眉來眼去的親共，價值和立場無比錯亂，當然也完全無法體會，如今在香港爭取民主自由的人民，是身處在多麼險惡的時空中。

卓冠廷最後表示，「身在民主自由的國家，對當年勇敢衝撞的前輩，就算不必感謝，至少也該珍惜民主、守護民主。但總有人把別人爭取而來的民主自由視為理所當然、視作當年執政者的施捨恩惠，這是對民主最大的傷害與諷刺」。

朱立倫（見圖）今日質疑游錫堃抹黑國民黨對黨外人士壓迫，遭卓冠廷發文抨擊，「權貴階層的朱立倫無法體會白色恐怖」。（本報資料照）

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