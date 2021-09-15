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    沒看書就下斷語 游錫堃：恐有傷「立倫賢侄」學歷與名聲

    立法院長游錫堃。（資料照）

    立法院長游錫堃。（資料照）

    2021/09/15 13:38

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨黨主席候選人朱立倫今發文批評民進黨，為了黑兩蔣，不惜美化日本殖民史，並質疑民進黨創黨元老、立法院長游錫堃在日前新書發表會中的言論「滿嘴道學假慈悲」。對此，游錫堃也發文反擊：「要批評書中內容，最好把書看完。如果沒有時間看完就妄下斷語，我擔心恐怕有傷立倫賢侄的博士學歷與名聲」。

    朱立倫表示，日前民進黨舉辦黨史新書發表會，游錫堃致詞提到「當年兩蔣政權對付組黨人士的力道，比起日本政府及現在的中共在香港迫害民主人士都是更殘酷」，這種美化日本殖民以及中國共產黨的言論，竟出自國會議長之口，讓熟悉歷史與珍愛民主的人恐怕都會聞之震驚，並質疑游「滿嘴道學假慈悲」。

    對此，游錫堃於臉書發文，對「立倫賢侄」喊話，表示雖然我們同台競選過，但是我們也曾有過一段「休戚相關、互動良好」的時光啊。「記得我在行政院長任內，我們為桃園一起努力過，甚至在賢侄邀請下，我也特別跑一趟桃園哩」。

    游表示，賢侄是一個傑出、具有博士學位，名聞全國的政治人物，要批評書中內容，最好把書看完。如果沒有時間看完就妄下斷語，「我擔心恐怕有傷立倫賢侄的博士學歷與名聲」。

    游說，賢侄如果沒有時間把書看完，也有一個辦法，「我建議可以問問我的好友，你的岳父大人高育仁議長就知道了，他是一個對台灣史有相當了解的人啊！」

    立法院長游錫堃於臉書貼出政治迫害比較表。（記者謝君臨翻攝）

    立法院長游錫堃於臉書貼出政治迫害比較表。（記者謝君臨翻攝）

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