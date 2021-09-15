為上週朱立倫提前離席 蔣根煌今向所有中常委致歉

國民黨8日中常會邀請4位黨主席候選人進行政見說明，候選人朱立倫在過程中提前離席，引發爭議，當天主持會議的中常委蔣根煌今日在中常會上道歉。（資料照）

2021/09/15 17:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨8日中常會邀請4位黨主席候選人進行政見說明，候選人朱立倫在過程中提前離席，引發爭議，當天主持會議的中常委蔣根煌今日向中常會說明指出，朱立倫在7日晚上9點確實有先向他說明隔日需要離席情事，但因為當天中常會身體微恙，因此會後也急於離開，未能先向在場常委說明，因此他今天向所有中常委們表達歉意。

至於前文傳會副主委鄭照新以中常會和稀泥，使黨形象重傷為由請辭一事，國民黨表示，鄭照新未向蔣根煌求證，相關指控都屬鄭的個人臆測，且與事實不符，期盼所有黨務工作人員都能秉持中立原則，克盡職守。

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有關黨主席候選人張亞中遭中央選監委員會移請考紀會查明一事，組發會今天在中常會上說明指出，由於基層反映才會報請中央選監委員會召開會議，中常會事前並不知情，會議主席蔣根煌也不知情，也未有任何人或單位向常會報告，外傳中常會早於事前知情此事，完全是子虛烏有。

國民黨組發會主委李哲華表示，由於日前的電視政見會以及上週中常會的候選人政見說明，都出現張亞中攻訐對手的情形，涉嫌違反競選公約，很多黨員要求調查，他才會在13日的中央工作會議上報告，建議中央選監委員會開會處理，當時他向中央選監委員會召集人曾永權報告原訂14日的「北北基場」分區政見說明會即將登場，如果再發生候選人攻訐的情形，應該如何處理？曾永權因為也被很多人提醒，因此決定13日下午召開臨時會議。

李哲華指出，他在13日的選監會議上提議交考紀會「查處」張亞中，但由於選監委員們都是「好人」，最後只改為交考紀會「查明」。

他還說，平時選監會議都會透過群組以及電話兩種方式通知委員，聯絡過程中候選人江啟臣指派的選監委員陳明義確實沒有聯絡上，接受曾永權以為4位候選人指派的選監委員都有通知，所以只打電話給其他5位黨中央指派的選監委員。

國民黨中常會今日呼籲所有候選人務必遵守「主席選舉候選人競選公約」及「端正選風實施要點」，不對其他參選同志進行攻擊，團結一致對外。

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