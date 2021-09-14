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    首頁　>　政治

    自認是綠營最大對手 張亞中︰其他人都是學民進黨的A、B貨

    國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中14日針對黨中央將其送考紀會及暫停政見會舉行記者會，說明自身立場。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中14日針對黨中央將其送考紀會及暫停政見會舉行記者會，說明自身立場。（記者廖振輝攝）

    2021/09/14 13:20

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中今天中午接受網路直播節目專訪時指出，他才是民進黨的最大政治對手，其他競爭對手都是「風派」，只會跟著民進黨學習，「民進黨是原品，他們就是A貨，或更差的B貨、仿冒品。」

    張亞中指出，如果當選黨魁，明年就要與民進黨辯論「228」，他才是民進黨的最大政治對手，因為他是有思想、有論述、有理念的領導人，其他國民黨主席候選人都是「風派」，只會跟著民進黨學習，「民進黨是原品，他們就是A貨，或更差的B貨、仿冒品」，「仿冒品終究上不了檯面嘛！人家為什麼追隨你嘛！人家當然相信真貨，更重要你做仿冒品，就證明人家的設計是好的，你就放棄自己的設計能力！」

    張亞中指出，「九二共識」只能處理事務性的議題，而且國民黨主席候選人朱立倫、江啟臣對「九二共識」的真正內涵都不清楚，只是講爽的，朱立倫還說兩岸要求同尊異，但都無法解決兩岸政治難題，這個結果就只對民進黨有利。

    張亞中說，國民黨永遠搞不清楚，如果兩岸敵對狀態不處理，國民黨就永遠翻不了身，他主張務實的方法論，要解除現階段的兩岸敵對，應該簽署兩岸和平備忘錄，結束敵對、創造和平。

    他強調，即便在前總統馬英九時代，也沒有兩岸和平，現階段的兩岸關係是敵對的，對岸的邏輯就是兩岸仍處於內戰狀態，如果要結束敵對，台灣應該更努力。

    此外，針對主持人說，張亞中目前在網路民調支持度高達57%，黨內民調也只差朱立倫5%，未來朱立倫說不定會發動「棄江保朱」，他說，這與他一點關係都沒有，選擇朱、江是選人，朱、江共同分配一些選票，選他則是選擇未來，是另一批的選票，他並自認支持度超過朱立倫，而且江、朱2人所談的是如何贏得2022、2024選舉，他談的則是救國家、救兩岸，才能感動黨員以及更多的民眾。

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