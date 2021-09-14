張亞中遭移考紀會 國民黨選監委：重點在停辦分區政見會

國民黨主席參選人張亞中今早開記者會痛批遭移送考紀會一事。（記者廖振輝攝）

2021/09/14 10:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央選舉監察委員會昨日召開臨時會議，決議將黨主席候選人張亞中移送考紀會查明並暫緩辦理分區政見說明會，引發黨內譁然，候選人朱立倫、江啟臣紛紛表達反對，據昨日出席會議的某位選監委員透露，昨日開會目的並非要將張亞中移送考紀會「調查」，只是請考紀會「查明」後決定是否續辦分區政見說明會，重點是在停辦政見說明會，不要再讓黨內互打繼續下去，造成基層擔憂。

據透露，由於江啟臣、朱立倫都已表態反對，選監委員會勢必要重新開會以回應外界，由於昨天已經開過會，選監委員會每週三固定召開的例行會議，原本打算不再召開，但因已經形成黨內風暴，明日勢必會再開會，有可能重做決定。

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但這位選監委員也說，到底還要撤銷甚麼決定？因為昨天大家只是決定建請考紀會「查明」事實之後，再決定是否續辦分區政見說明會。

據指出，上述決定是由組發會提案，至於組發會是否是承更高層黨務人士之命，目前還無法確認，這位選監委員也說，政見會候選人原本就會互相批評，這樣的決定好像有一點限制到言論自由，更剝奪江啟臣、朱立倫、卓伯源等人的政見發表權力。

國民黨中央選舉監察委員會昨以張亞中涉嫌違反110年主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」等事項，決議暫停原定今日舉辦的北北基宜場分區政見說明會，並將本案移請考紀會查明，未查明前，暫緩辦理分區政見說明會，但因會議通知臨時發出，4位候選人指派的選監委員中，僅有朱立倫指派的選監委員姚江臨與會，遭黨內質疑明顯有「正當性」瑕疵。

江啟臣今日發布新聞稿指出，明天他將請代表他的選監委員陳明義在選監會議上提出覆議，要求撤銷昨日決議，並將他「要求重新討論，並撤銷將張亞中校長移送考紀會決議」的書面提案送交組發會，提請明日會議討論。

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