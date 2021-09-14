張亞中批國民黨中央：比民進黨初選蔡英文鬥賴清德還要粗暴！

國民黨主席參選人張亞中開記者痛批遭移送考紀會一事。（記者廖振輝攝）

2021/09/14 10:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央選舉監察委員會昨日召開臨時會議，決議將黨主席候選人張亞中移送考紀會查明並暫緩辦理分區政見說明會，引發黨內譁然，張亞中今日上午召開記者會痛批黨中央的決定，「這還是我一生奉獻、鍾愛、值得尊敬的中國國民黨嗎？」自己因為民調走高，就要被送考紀會，甚而可能會被沒收參選資格，這比民進黨初選蔡英文鬥賴清德還要粗暴！

張亞中強調，自己何錯之有？他提出的所有質疑，都是可受公評，而且都是有關黨魂之事，考紀會想拿到亂砍，完全違背民主原則，他同時也要求國民黨中央必須有人負起政治責任。

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張亞中質疑，黨主席候選人朱立倫打電話給代理主席、中常委蔣根煌 ，希望撤回昨日選監委員會臨時會的決議，這個過程可以嗎？朱立倫參選人以何立場打給代理主席，介入黨務程序，沒有違反選務中立嗎？在25日投票前，原本有4場分區政見說明會，現在卻被暫停，如果要等調查結束，是不是投票要等4場分區政見說明會辦完後再舉行？剝奪參選人發表政見的機會，對嗎？對黨員尊重嗎？

張亞中並再度矛頭對準朱立倫。他說，自己只是針對維基解密的事情，要求朱立倫解釋，而且是可受公評的事。怎麼會是惡意攻擊？他並指從維基解密中提及朱立倫的6篇資料，可以看出朱立倫（紐約大學博士，時任桃園縣長）和AIT有相當密切的關係，並向AIT提供大量的政壇資訊，內容相當廣泛，而且朱立倫與AIT官員（有好幾則可以看出是AIT處長楊甦棣，Stephen M. Young）有多次會談，而楊甦棣也對朱立倫相當看好，認為他是「一個正在上昇的政治明星」，在2016年台灣總統選舉中，「有潛力成為國民黨的候選人」，「這更令人懷疑：朱立倫有什麼特殊身分？『台灣版維基解密』就指朱是『美國線民』。」

此外，張亞中還提及「朱立倫在上海的事」。他指出，2005年前國民黨主席連戰與中共總書記胡錦濤見面後，在北京大學舉辦演講，當時的背板對連戰的稱呼是中國國民黨主席，但2015年朱立倫於「國共論壇」後，在上海復旦大學的「與青年同學有約」的背板上只有朱立倫，沒有中國國民黨主席5個字，「中國國民黨」5個字在中國大陸應非禁忌，「請問朱前主席，當時為何不使用？」

他強調，朱立倫與另一位候選人江啟臣的兩岸論述，不僅不能解除兩敵對狀態，反而會有兩個不利，一是使國民黨失去在兩岸中的角色，二是使國民黨失去愛台灣的話語權，讓國民黨難以翻身。

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