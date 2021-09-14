拚修憲 時力促降低門檻、增立委席次

時代力量立委邱顯智（中）、王婉諭（左）、陳椒華（右）14日於立法院黨團召開「即刻修憲！邀朝野共同連署」記者會。 （記者羅沛德攝）

2021/09/14 12:32

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量立院黨團今召開「即刻修憲！邀朝野共同連署」記者會，呼籲將勞動權、兒童權與環境權入憲，並降低修憲門檻與廢考監等。其中，時代力量黨團主張立院席次分配應參考德國聯立制，並增加43席立委席次至156席，不分區政黨票分配席次門檻從現行5%下修至3%等，盼立委席次分配與真實政黨支持度更能相應。

立法委員邱顯智表示，我國國會選舉採並立制的單一選區兩票制，一票選人、一票選黨，單一選區與不分區政黨票分開計算，但是單一選區為贏者全拿，落選者所代表的民意無法被反應；若改採取德國聯立制則可解決此問題，透過不分區政黨票得票率分配總席次，這樣的作法相對尊重多元也更民主，時代力量希望朝這個方向邁進。

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邱顯智提到，時代力量提出的版本，在席次分配設計上，希望有73席區域立委、10席原住民立委以及73席不分區立委，加總共計為156席。不過與德國不同的是總席次將固定，避免立委人數增加帶來的困擾及成本增加。

另外，若單一政黨於區域與原住民選區席次加總後，已超過其按照不分區政黨票得票比例所應分配之席次，超額的部分不取消，另一方面也不再參與不分區席次分配。

此外，邱顯智也指出，目前不分區政黨票的5%門檻不利於小黨發展，其餘不到5%的民意都不被計算在內，時代力量建議將門檻適度下修至3%。而根據中選會資料庫顯示，2020年立委選舉，不分區政黨票得票達3%以上未滿5%的政黨有親民黨（3.66%）與台灣基進（3.16%）；2016年立委選舉，則有新黨（4.18%）得票率落在此區間。

關於降低修憲門檻的部分，邱顯智直指我國修憲門檻高不可攀，希望將立院「雙四分之三」門檻降低為「雙三分之二」，第一關維持現狀，由四分之一立委提議；第二關全體委員出席人數，由現行四分之三下修至三分之二；第三關出席委員同意票，由現行四分之三下修為三分之二，即可提出憲法修正案。

而修憲案交付全民公投複決時，時代力量也建議將門檻降低，現行為同意票需超過全國有權投票人數之半數以上，改為投票人數超過有權投票人數之半數以上、且有效同意票多於總投票數之半數，即可通過。

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