為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拚修憲 時力促降低門檻、增立委席次

    時代力量立委邱顯智（中）、王婉諭（左）、陳椒華（右）14日於立法院黨團召開「即刻修憲！邀朝野共同連署」記者會。 （記者羅沛德攝）

    時代力量立委邱顯智（中）、王婉諭（左）、陳椒華（右）14日於立法院黨團召開「即刻修憲！邀朝野共同連署」記者會。 （記者羅沛德攝）

    2021/09/14 12:32

    〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量立院黨團今召開「即刻修憲！邀朝野共同連署」記者會，呼籲將勞動權、兒童權與環境權入憲，並降低修憲門檻與廢考監等。其中，時代力量黨團主張立院席次分配應參考德國聯立制，並增加43席立委席次至156席，不分區政黨票分配席次門檻從現行5%下修至3%等，盼立委席次分配與真實政黨支持度更能相應。

    立法委員邱顯智表示，我國國會選舉採並立制的單一選區兩票制，一票選人、一票選黨，單一選區與不分區政黨票分開計算，但是單一選區為贏者全拿，落選者所代表的民意無法被反應；若改採取德國聯立制則可解決此問題，透過不分區政黨票得票率分配總席次，這樣的作法相對尊重多元也更民主，時代力量希望朝這個方向邁進。

    邱顯智提到，時代力量提出的版本，在席次分配設計上，希望有73席區域立委、10席原住民立委以及73席不分區立委，加總共計為156席。不過與德國不同的是總席次將固定，避免立委人數增加帶來的困擾及成本增加。

    另外，若單一政黨於區域與原住民選區席次加總後，已超過其按照不分區政黨票得票比例所應分配之席次，超額的部分不取消，另一方面也不再參與不分區席次分配。

    此外，邱顯智也指出，目前不分區政黨票的5%門檻不利於小黨發展，其餘不到5%的民意都不被計算在內，時代力量建議將門檻適度下修至3%。而根據中選會資料庫顯示，2020年立委選舉，不分區政黨票得票達3%以上未滿5%的政黨有親民黨（3.66%）與台灣基進（3.16%）；2016年立委選舉，則有新黨（4.18%）得票率落在此區間。

    關於降低修憲門檻的部分，邱顯智直指我國修憲門檻高不可攀，希望將立院「雙四分之三」門檻降低為「雙三分之二」，第一關維持現狀，由四分之一立委提議；第二關全體委員出席人數，由現行四分之三下修至三分之二；第三關出席委員同意票，由現行四分之三下修為三分之二，即可提出憲法修正案。

    而修憲案交付全民公投複決時，時代力量也建議將門檻降低，現行為同意票需超過全國有權投票人數之半數以上，改為投票人數超過有權投票人數之半數以上、且有效同意票多於總投票數之半數，即可通過。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    參加對話論壇 朱立倫：氣候變遷一定要入憲
    2021/09/05 20:08

    參加對話論壇 朱立倫：氣候變遷一定要入憲
    立院新會期 柯建銘：處理5大預算案
    2021/09/02 05:30

    立院新會期 柯建銘：處理5大預算案

    海線投資火力全開 最高地標出現了！
    民進黨憲改小組共識 選舉權、被選舉權下修至18歲
    2021/09/01 22:56

    民進黨憲改小組共識 選舉權、被選舉權下修至18歲
    避免雇主「卡」紓困補助 時力籲開放勞工直接申請
    2021/08/30 12:54

    避免雇主「卡」紓困補助 時力籲開放勞工直接申請
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播