日本追加贈台第5波AZ疫苗50萬劑 外交部再次表達由衷謝意

日本外相茂木敏充今（14）日上午宣布將再援贈50萬劑AZ疫苗予台灣抗疫。（翻攝自外務省直播）

2021/09/14 10:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本外相茂木敏充今（14）日上午宣布將再援贈50萬劑AZ疫苗予台灣抗疫。這是日本政府對我國提供的第5批AZ疫苗援助，外交部今天表示，日本迄已無償捐贈我國約390萬劑AZ疫苗。對於日本多次慨伸協助抗疫，外交部謹代表我國政府及人民再度表達由衷謝意。

日本自6月4日援贈台灣首波124萬劑AZ疫苗，接著在7月8日113萬劑、7月15日97萬劑及9月7日6.4萬劑持續提供，茂木敏充今天在外務省例會宣布再追加50萬劑，使日本援台疫苗總數達約390.4萬劑。

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外交部今天再次表達感謝。外交部並表示，日本與台灣在公衛領域合作密切，相互扶持，可謂患難見真情。我國去年援贈日本口罩等防疫物資，共同遏阻疫情擴散，受到肯定；日方也以實際行動支持我國參與世衛組織（WHO），包括今年6月參議院首度全院一致通過決議支持台灣參加WHO，菅義偉首相也在G7峰會表明支持台灣以觀察員參與WHA。

外交部表示，台日雙方在面臨嚴峻的威脅及挑戰之際，彼此伸出援手，充分展現出難能可貴的堅韌友誼。我國政府由衷感謝日本不斷協助台灣有效防疫，深信經由雙方的持續合作，必能成功克服疫情，共同度過艱難時刻。

外交部並說，台日之間共享自由、民主等基本普世價值，在各個層面往來密切，互為重要夥伴及珍貴友人；我國堅信在此厚實基礎上，雙方將繼續深化互惠友好關係，共同深化公衛防疫領域的合作，同心協力遏止疫情蔓延，維護人類健康安全。

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