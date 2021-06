日產AZ疫苗不在WHO緊急使用清單 莊人祥：非必要條件

中央流行疫情指揮中心莊人祥(見圖)表示,武漢肺炎疫苗是否列WHO緊急使用清單,並非我國緊急授權必要條件。(中央流行疫情指揮中心提供)

〔中央社〕日本捐贈台灣的124萬劑日本廠製造武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)AZ疫苗遭指未列於世界衛生組織(WHO)緊急使用清單,引發熱議,指揮中心莊人祥28日晚間表示,武漢肺炎疫苗是否列該清單非緊急授權必要條件。

根據世界衛生組織針對各國疫苗廠的緊急使用清單最新顯示,由日本廠製作的牛津AZ的武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫苗,授權狀態仍為正在進行中(Ongoing),決定授權日期則為「等所有資料齊全」(Anticipated date will be set once all information has been received)。

對此,莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時說明,各國在審查武漢肺炎疫苗緊急授權(EUA)時,無論該疫苗是否列入WHO緊急使用清單,都不是EUA准許通過與否的必要條件。在列入WHO緊急使用清單前,先通過EUA的武漢肺炎疫苗不僅有日本廠AZ疫苗,美國莫德納疫苗也是其中案例。

日本捐贈台灣124萬劑牛津AZ的武漢肺炎疫苗4日抵台,於此之前台灣僅針對歐洲、印度及韓國廠AZ疫苗核發EUA,針對日本廠AZ疫苗EUA申請,食藥署長吳秀梅6日受訪時已經清楚說明,因為AZ疫苗已通過EUA,不同的廠只需檢附各自的製程資料。

在日本捐贈台灣124萬劑牛津AZ的武漢肺炎疫苗4日抵台前,食藥署已有耳聞這批日本廠疫苗要來台的風聲,提前聯繫日本廠補件,疫苗到貨前持續聯繫,很快就收到相關製程資料,食藥署才有機會力拚將124萬劑AZ疫苗抵台後7天內驗畢。(編輯:陳仁華)

