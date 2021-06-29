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    日產AZ疫苗不在WHO緊急使用清單 莊人祥：非必要條件

    中央流行疫情指揮中心莊人祥（見圖）表示，武漢肺炎疫苗是否列WHO緊急使用清單，並非我國緊急授權必要條件。（中央流行疫情指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心莊人祥（見圖）表示，武漢肺炎疫苗是否列WHO緊急使用清單，並非我國緊急授權必要條件。（中央流行疫情指揮中心提供）

    2021/06/29 00:50

    〔中央社〕日本捐贈台灣的124萬劑日本廠製造武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗遭指未列於世界衛生組織（WHO）緊急使用清單，引發熱議，指揮中心莊人祥28日晚間表示，武漢肺炎疫苗是否列該清單非緊急授權必要條件。

    根據世界衛生組織針對各國疫苗廠的緊急使用清單最新顯示，由日本廠製作的牛津AZ的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，授權狀態仍為正在進行中（Ongoing），決定授權日期則為「等所有資料齊全」（Anticipated date will be set once all information has been received）。

    對此，莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時說明，各國在審查武漢肺炎疫苗緊急授權（EUA）時，無論該疫苗是否列入WHO緊急使用清單，都不是EUA准許通過與否的必要條件。在列入WHO緊急使用清單前，先通過EUA的武漢肺炎疫苗不僅有日本廠AZ疫苗，美國莫德納疫苗也是其中案例。

    日本捐贈台灣124萬劑牛津AZ的武漢肺炎疫苗4日抵台，於此之前台灣僅針對歐洲、印度及韓國廠AZ疫苗核發EUA，針對日本廠AZ疫苗EUA申請，食藥署長吳秀梅6日受訪時已經清楚說明，因為AZ疫苗已通過EUA，不同的廠只需檢附各自的製程資料。

    在日本捐贈台灣124萬劑牛津AZ的武漢肺炎疫苗4日抵台前，食藥署已有耳聞這批日本廠疫苗要來台的風聲，提前聯繫日本廠補件，疫苗到貨前持續聯繫，很快就收到相關製程資料，食藥署才有機會力拚將124萬劑AZ疫苗抵台後7天內驗畢。（編輯：陳仁華）

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