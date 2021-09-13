「藍白合」政治氛圍較強 民進黨團：召委選舉還有談的空間
2021/09/13 12:41
〔記者謝君臨／台北報導〕立法院本會期將於17日開議，並於23日舉行八大委員會的召委選舉，民進黨團在人數優勢下可望拿下8席，國民黨團則為4席，至於其餘4席獎落誰家，擁有5席立委的民眾黨團將成關鍵。立法院民進黨團幹事長劉世芳表示，目前「藍白合」的政治氛圍比較強，民眾黨團有無意願一起共推召委，還有談的空間。
立院有八大常設委員會，各設有2席召委，由於召委握有法案排審權，一向是兵家必爭之地。由於23日將舉行召委選舉，民進黨團今於線上記者會中，也被詢問到有關召委選舉部署一事。
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劉世芳表示，這個會期的重點是要通過年度預算、特別預算，以及軍事特別條例等，八個委員會都與預算相關，因此每個委員會都是重點；民進黨團是民主的黨團，在召委選舉前會舉行黨團會議，確認要推出的召委人選和人數。
劉指出，目前民進黨團至少會有8席召委，國民黨團則是4席，其餘4席可能需要抽籤、協調，黨團仍保持彈性，若民眾黨團有意願，可以來溝通，怎樣為全民謀福利，不管是經濟、衛環委員會等都是重點，不過在政治上，目前「藍白合」的政治氣氛比較強，民眾黨團有無意願一起共推召委，還有談的空間。
此外，民進黨團也指出，目前台灣的疫苗覆蓋率已近五成，呼籲民眾有什麼疫苗就打什麼疫苗，而在疫苗覆蓋率達到一定的程度下，民眾收到振興五倍券後，也才能安心消費，達到真正振興經濟的效果。