關鍵少數力量！有她在 民進黨包辦司法法制委員會召委

2019-09-19 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕立法院新會期19日舉行8個常設委員會的召委選舉，其中司法及法制委員會由民進黨段宜康、周春米包辦兩席召委，該委員會成員之一的洪慈庸被爆是讓國民黨連抽籤機會都沒有的「關鍵少數」。

公民記者林雨蒼在臉書分析，司法及法制委員會召委選舉中，民進黨立委段宜康、周春米各拿到5票，國民黨立委沈智慧4票，該委員會共有沈智慧、王金平、陳玉珍、吳志揚4名國民黨立委，退出時代力量的立委洪慈庸將票投給民進黨立委，讓國民黨連同票抽籤的機會都沒有機會。

此外，經濟委員會召委投票中，民進黨蘇震清9票，國民黨陳超明5票，時代力量徐永明1票，民進黨若能掌握10票，就可讓兩席都分得5票、與國民黨立委平手，3位平手的立委透過抽籤決定哪兩人當選召委，民進黨甚至有機會一拚包辦兩席；林雨蒼提到，委員會的召委可選擇要審議的法案，徐永明選擇把票投給自己，讓民進黨無緣掌握2席召委，也使國民黨有機會安排想要審查的法案，「這位，就是現在時代力量的黨主席」。

不少網友得知此事後，紛紛留言表示「到底要怎麼溝通才能讓大家明白合作的重要性呢」、「他們就小藍呀怎麼合作...？一堆腦內建仇視民進黨的破殼小雞」、「面子裡子都要的爛黨」、「免費送國民黨一席，一定好爽好開心」、「黨派的核心價值小於個人意氣」。

林雨蒼臉書全文

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